Divieto di uso dell’acqua potabile alla marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. A seguito della comunicazione urgente dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, il Comune di Montenero di Bisaccia ha emesso in data 7 ottobre 2025 l’ordinanza sindacale n. 37, con cui si vieta l’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi potabili e alimentari nella zona Marina e in contrada Padula.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Simona Contucci, si configura come contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ed è motivato dai risultati analitici trasmessi dall’Arpa Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara, che hanno evidenziato una non conformità del campione prelevato presso il serbatoio della Zona Industriale di San Salvo rispetto agli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 18/2023. La ASL ha richiesto ai Comuni interessati di adottare misure cautelative immediate per tutelare la salute pubblica, e il Comune di Montenero ha risposto con un’ordinanza che entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio online e resterà valida fino a nuova comunicazione da parte dell’autorità sanitaria.

L’ordinanza è stata trasmessa agli enti competenti, tra cui ASL, Asrem, Prefettura di Campobasso, ARAP Servizi e SASI spa. I

l Comune invita la popolazione delle aree coinvolte a rispettare scrupolosamente il divieto, evitando l’uso dell’acqua per bere o cucinare, in attesa di ulteriori aggiornamenti.