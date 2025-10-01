TERMOLI. Donare gli organi, donare la vita: una scelta consapevole che salva esistenze.

Si è tenuta a Termoli una tavola rotonda dal titolo «Doniamo gli organi. Doniamo la vita», un incontro pubblico volto a promuovere la cultura della donazione e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza di un gesto che può ridare speranza a chi è in attesa di un trapianto. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal dirigente del Settore Affari Generali Massimo Albanese e organizzata con il supporto del Lions Club Termoli Host e dell’Ufficio Anagrafe comunale.



Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello e dell’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino. Entrambi hanno sottolineato il valore umano e civico della donazione, definendola un atto d’amore e una seconda opportunità per chi lotta ogni giorno in lista d’attesa.



Il cuore dell’iniziativa ha riguardato l’illustrazione dell’iter che porta alla donazione, con particolare attenzione alla possibilità di esprimere la propria volontà al momento del rinnovo della Carta d’Identità.

La dottoressa Daniela Maccarone, Coordinatore Regionale per i Trapianti Abruzzo e Molise, ha spiegato che oltre il 60% dei Comuni molisani ha già attivato questa opzione, ma resta ancora alta la percentuale di cittadini che negano il consenso.

«La donazione è una scelta che va fatta in vita – ha ribadito Maccarone – e non c’è nulla da temere: avviene solo dopo la morte cerebrale, accertata da una commissione medica secondo criteri stabiliti dalla legge».

In Molise, ha aggiunto, sono circa cinquanta i donatori attivi, nonostante l’assenza di un centro trapianti regionale. Per il rene si fa riferimento a L’Aquila, per il fegato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre per gli altri organi si ricorre ai centri nazionali.



Il dirigente Massimo Albanese ha evidenziato il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere una cultura della donazione tra i più giovani. A rafforzare il messaggio, la testimonianza diretta di un trapiantato e l’intervento del medico anestesista Giovanni Di Girolamo, che ha chiarito gli aspetti clinici e legali legati alla morte cerebrale, ribadendo che «donare significa andare oltre la morte, offrendo vita a chi la sta perdendo».

Nicola Muricchio, presidente del Lions Club Termoli Host, ha confermato l’impegno dell’associazione nel coordinare attività di screening e sensibilizzazione sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’adesione consapevole dei cittadini.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e informazione, volto a superare paure e pregiudizi, e a costruire una rete di solidarietà concreta. Perché donare non è solo un gesto medico: è una scelta di civiltà.

Emanuele Bracone