TERMOLI. «Dopo tanti anni restituiamo alla Città un angolo urbano riqualificato». Questo il commento di uno dei promotori del comitato di quartiere di via Duca degli Abruzzi e dintorni, nella giornata in cui sarà inaugurata l’isola spartitraffico che sorge fronte stazione alle ore 11.30. L’opera segna un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione urbana e sostenibilità avviato dall’amministrazione comunale lungo uno degli assi d’ingresso più trafficati della città.

La nuova isola non è un semplice spartitraffico: il progetto prevede panchine, arredi urbani, nuove alberature e soprattutto una postazione per biciclette elettriche del servizio di bike sharing cittadino. L’obiettivo è quello di favorire una mobilità più sostenibile, migliorando al contempo l’immagine e la funzionalità dell’ingresso nord-ovest del centro abitato.

La zona di via Duca degli Abruzzi, che conduce al cavalcavia ferroviario, era da tempo oggetto di segnalazioni per traffico intenso e scarsa vivibilità. Con questo intervento si punta a rendere più accogliente l’ingresso alla città, creando uno spazio riconoscibile e integrato con la rete ciclabile.

La nascita dell’isola è frutto di una battaglia portata avanti da residenti e comitati di quartiere, che per anni hanno chiesto maggiore sicurezza, decoro e spazi per la mobilità dolce. Le loro segnalazioni sono state raccolte dall’amministrazione, che ha deciso di intervenire trasformando l’area in un punto di sosta e snodo per ciclisti e pedoni.

Termolionline più volte aveva segnalato l’esigenza di provvedere a una riqualificazione di un sito che era un pugno nell’occhio, specie per le migliaia di persone che si trovavano di fronte l’area in disuso provenendo dalla stazione ferroviaria (e non solo).

“Mobilità sostenibile e decoro urbano” sono i due cardini dell’intervento: un approccio che mira a conciliare esigenze di traffico e qualità della vita urbana.

Il progetto è stato seguito direttamente dagli uffici tecnici del Comune di Termoli, che hanno curato il rifacimento della segnaletica, la delimitazione dello spartitraffico e la posa dei nuovi arredi.

La postazione di bici elettriche rappresenta l’elemento più innovativo, collegato al servizio comunale di bike sharing, con l’intento di incentivare l’uso del mezzo elettrico anche per brevi spostamenti quotidiani.

