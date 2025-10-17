Eliminare la povertà, Casa dei Diritti in campo col Banco farmaceutico

TERMOLI. La Casa dei Diritti interviene oggi, venerdì 17 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Povertà.

Ogni anno, il 17 ottobre, il mondo si ferma per riflettere su una delle sfide più urgenti e profonde dell’umanità: la povertà. Una condizione che non è soltanto mancanza di denaro, ma anche assenza di opportunità, di ascolto, di cure, di accesso all’istruzione, al lavoro e a una casa.

È una ferita che tocca la pelle e l’anima, che spezza il futuro delle persone, delle famiglie e dei bambini. La Casa dei Diritti, da sempre impegnata nella tutela della dignità umana e nella costruzione di un tessuto sociale più equo, vive questa giornata con particolare partecipazione.

Per noi, povertà significa anche invisibilità e solitudine. Ed è proprio lì che cerchiamo di intervenire: nel quotidiano, nell’ascolto, nell’accoglienza, nella solidarietà concreta. In Molise, e in particolare nel territorio di Termoli, la povertà assume molte sfaccettature: c’è chi ha perso il lavoro, chi non riesce a curarsi, chi vive in una condizione di fragilità cronica. Proprio per questo, grazie alla collaborazione tra volontari e realtà locali, è nato il Banco Farmaceutico di Termoli, un’iniziativa solidale che consente alle persone in difficoltà di ricevere gratuitamente farmaci essenziali: un piccolo gesto, ma di grande valore. Il Banco Farmaceutico di Termoli è attivo ogni martedì dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la parrocchia di Sant’Antonio. Nelle altre giornate, è possibile rivolgersi al numero verde 800-661-501 o scrivere all’indirizzo email tiascolto@lacasadeidiritti.it per ricevere supporto e informazioni.

Il Banco Farmaceutico rappresenta uno strumento prezioso di sostegno, che si affianca alle altre azioni sociali della Casa dei Diritti: dal contrasto alla ludopatia al Pronto Intervento Sociale, dallo sportello legale gratuito al sostegno psicologico. Ogni servizio è pensato per chi, spesso, si sente dimenticato. Ma la povertà non si combatte solo con l’assistenza: servono politiche strutturali, educazione, sensibilizzazione e reti solidali.

Ed è proprio questo che la Giornata del 17 ottobre ci ricorda: la lotta alla povertà è una responsabilità collettiva. Non può essere ignorata perché eliminare la povertà non significa soltanto “dare qualcosa”, ma restituire dignità, voce e futuro a chi lo ha perso o non lo ha mai avuto. E noi, come Casa dei Diritti, continueremo a camminare al fianco di chi è rimasto indietro, senza giudicare e senza chiedere nulla in cambio, rispondendo solo con umanità.