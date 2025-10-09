Emergenza sanitaria: anche i giovani evitano il Molise

MOLISE. La carenza di medici in Molise continua a rappresentare un problema strutturale, che interessa diversi reparti ospedalieri e mette a dura prova l’Azienda sanitaria regionale (Asrem).

Secondo quanto comunicato dall’Asrem, la difficoltà nel reperire personale qualificato è legata a fattori storici, tra cui il blocco del turnover dal 2009 al 2017 e il lungo periodo in regime commissariale dovuto al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Negli ultimi anni, l’Asrem ha moltiplicato bandi e avvisi per assumere medici in reparti chiave come oncologia, pediatria, psichiatria, emodinamica e ortopedia. Nonostante gli sforzi, la risposta resta limitata, soprattutto da parte degli specializzandi, poiché non tutte le specialità sono presenti nella formazione regionale.

Per sopperire alle carenze, l’Azienda ha adottato soluzioni alternative, tra cui assunzioni di medici già in pensione con incarichi libero-professionali, il tentativo di trattenere più a lungo chi era vicino alla pensione e l’apertura a professionisti stranieri, ad esempio provenienti dal Venezuela.

Tra i provvedimenti più recenti, un bando dedicato alla ricerca di medici per anestesia e medicina presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia, parte di un piano che punta a garantire sicurezza e continuità delle cure sul territorio.

L’Asrem sottolinea che, nonostante le difficoltà, gli sforzi sono costanti: “L’obiettivo è costruire una sanità solida, capace di rispondere ai bisogni delle comunità”.