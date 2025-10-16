«Essere tra le quattro finaliste è un risultato di grande rilievo per Termoli»

ROMA. Si è svolta, a Palazzo Poli, sede dell’Istituto Centrale per la Grafica e affacciata sulla celebre Fontana di Trevi, l’audizione finale per l’assegnazione del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

Tra le quattro città finaliste c’è anche Termoli, con il progetto “Traiettorie contemporanee”, che rappresenta con orgoglio il Molise in questa prestigiosa competizione nazionale promossa dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali (DiAC), sotto la direzione del Capo Dipartimento Mario Turetta.

Alla presentazione del dossier termolese ha preso parte anche il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il quale ha voluto testimoniare, con la sua presenza, il sostegno convinto dell’intera comunità regionale al percorso di valorizzazione culturale e artistica intrapreso da Termoli.

“Essere tra le quattro finaliste è già un risultato di grande rilievo per Termoli, per i Comuni coinvolti e per tutto il Molise – ha dichiarato il Presidente Roberti – Questo riconoscimento conferma la qualità della progettualità culturale espressa dal nostro territorio e la capacità di coniugare tradizione, innovazione e partecipazione.

L’arte contemporanea, se vissuta come strumento di coesione e rigenerazione urbana, può diventare un volano straordinario per la crescita del Molise.

Siamo orgogliosi del lavoro svolto e fiduciosi in vista della proclamazione finale.”

Le audizioni, presiedute dalla giuria guidata da Lorenza Baroncelli, hanno visto la partecipazione delle città di Alba (“Le fabbriche del vento”), Foligno e Spoleto (“Foligno-Spoleto in Contemporanea”), Pietrasanta (“Essere arte. O dell’umanità dell’arte”) e Termoli (“Traiettorie contemporanee”).

Ogni finalista ha avuto a disposizione 60 minuti per illustrare il proprio progetto culturale e le relative strategie di impatto artistico e sociale.

La proclamazione della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 avverrà domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 16, nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano 27, Roma), alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, della giuria e dei rappresentanti delle città finaliste.