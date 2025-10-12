Festività di novembre: autorizzati cinque posteggi per la vendita di fiori, piante e ceri davanti al cimitero comunale

TERMOLI. In vista della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, la Giunta Comunale ha deliberato l’autorizzazione alla vendita temporanea di fiori, piante e ceri nell’area antistante il cimitero cittadino. La decisione, formalizzata con la delibera n. 214 dell’8 ottobre 2025, risponde alla consolidata tradizione di cura e decoro dei sepolcri da parte della cittadinanza.

Cinque posteggi disponibili, assegnazione secondo criteri di priorità. L’area individuata, come da planimetria allegata alla nota prot. n. 60258 del 2 ottobre 2024, potrà ospitare fino a cinque posteggi, ciascuno con ingombro massimo di 5×5 metri. Le autorizzazioni saranno rilasciate dal SUAP – Commercio, secondo due criteri:

Ordine di arrivo delle domande, nel caso in cui il numero di richieste non superi i cinque stalli disponibili.

Maggiore professionalità acquisita, per le imprese attive nel registro del commercio su aree pubbliche, qualora le domande eccedano il numero di posteggi. Il criterio è conforme alle disposizioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (13/009/CR11/C11 del 24.11.2013).

La Polizia Municipale sarà incaricata del controllo e della corretta occupazione degli spazi autorizzati.