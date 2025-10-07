Fiera d’Ottobre 2025: a Larino la presentazione del programma

LARINO. La 282ª edizione della Fiera d’Ottobre di Larino, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025 presso il polo fieristico di contrada Monte Arcano, sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la Camera di Commercio di Campobasso.
All’incontro interverranno:
- Pino Puchetti, sindaco della Città di Larino
- Angela Vitiello, assessore alle Attività Produttive della Città di Larino
- Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise
Durante la conferenza saranno illustrate tutte le novità e il programma completo della manifestazione, uno degli eventi più attesi del calendario fieristico regionale.