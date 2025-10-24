Flussi turistici, con la nuova piattaforma digitale scatta l’obbligo di trasmissione per le strutture ricettive

TERMOLI. Flussi turistici, la Regione Molise lancia la nuova piattaforma digitale: obbligo di trasmissione per le strutture ricettive.

La Regione Molise si prepara a una svolta nella gestione dei dati turistici: nelle prossime settimane sarà attivata una nuova piattaforma digitale per la rilevazione dei flussi delle strutture ricettive operanti sul territorio. L’iniziativa, inserita nel Programma Statistico Nazionale 2023–2025 (D.P.R. 24 settembre 2024), comporta l’obbligo di trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989.

Il sistema, sviluppato per semplificare le procedure e ridurre gli errori di compilazione, consentirà agli operatori di adempiere agli obblighi normativi, consultare statistiche aggiornate e ottimizzare la gestione delle proprie attività. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, garantendo la massima tutela della privacy.

Per accompagnare le strutture nella transizione al nuovo sistema, l’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo ha organizzato tre incontri formativi a carattere operativo, in collaborazione con l’azienda sviluppatrice della piattaforma. Le sessioni si terranno:

📍 28 ottobre, ore 9.30 – 12.00 – Auditorium Comunale di Termoli (via Elba, 1), per le strutture di Termoli e comuni limitrofi

📍 28 ottobre, ore 14.30 – 17.00 – Domus della Cultura, Auditorium Palazzo ex GIL di Campobasso (via Milano, 15), per Campobasso e provincia

📍 29 ottobre, ore 9.30 – 12.00 – Aula Magna dell’ex Università degli Studi di Isernia (via Mazzini, 8), per Isernia e provincia



È inoltre prevista una sessione online il 28 ottobre dalle 15.00 alle 17.30, accessibile previa registrazione al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8103914619355076188

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le strutture ricettive del territorio regionale. Per confermare la presenza in sede, è necessario compilare il modulo disponibile su https://forms.office.com/e/ZYb4HfMWkG

Con questo passo, la Regione punta a rafforzare il monitoraggio del comparto turistico, dotandosi di uno strumento moderno, efficiente e in linea con le esigenze di trasparenza e programmazione.

EB