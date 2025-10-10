Foce del Trigno, piana di carico temporanea per interventi sulla scogliera

SAN SALVO-TERMOLI. Il comune di San Salvo in collaborazione con la società Inmare S.r.l., ha annunciato l’occupazione temporanea di un’area presso la foce del fiume Trigno, destinata a piana di carico di materiale calcareo o vulcanico. L’intervento rientra nel progetto di “Conservazione e valorizzazione – interventi di manutenzione da piano programmatico risorse PDC – Riparazione scogliera San Salvo Marina” e proseguirà fino al 4 novembre 2025.

L’operazione sarà effettuata tramite il motopontone Inmare I° TM 193, sotto la supervisione del responsabile Unico del Procedimento ingegner Franco Masciulli e del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza architetto Alessio Grugnale.

Durante le attività, è vietato navigare, sostare o transitare con qualsiasi unità navale entro 300 metri dall’area interessata. La società esecutrice provvederà a delimitare la zona con barriere, boe e cartelli di segnalazione, garantendo la sicurezza di persone e mezzi.

Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle normative ambientali e della sicurezza in mare. I comandanti delle unità navali impegnate nei lavori dovranno mantenere l’AIS attivo, monitorare le condizioni meteo-marine e segnalare tempestivamente eventuali pericoli alla Capitaneria di Porto di Termoli.

L’ordinanza esclude dai divieti i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia, dei soccorsi e quelli della società INMARE impegnata nei lavori. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni secondo le normative vigenti.

Per ulteriori informazioni, la Capitaneria di Porto di Termoli invita a consultare la pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.