Fondi Agea a oltre duemila aziende agricole molisane

CAMPOBASSO. L’Agea ha avviato le procedure di liquidazione degli anticipi per le misure a superficie del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr), a seguito dell’autorizzazione dell’assessorato regionale alle Politiche agricole.

Il pagamento interesserà oltre 2mila aziende agricole molisane, con un importo complessivo pari a circa 7,5 milioni di euro: 4 milioni saranno erogati entro fine ottobre, mentre i restanti 3,5 milioni – relativi a domande ancora in fase di verifica da parte degli Organismi di Controllo – saranno liquidati entro novembre, grazie alla deroga richiesta dalla Regione Molise. I fondi rappresentano un anticipo sugli indennizzi previsti per l’adesione al metodo di agricoltura biologica, per l’indennità compensativa destinata alle aree montane e per la produzione integrata. Questi pagamenti si aggiungono a quelli già autorizzati da Agea nell’ambito del primo Pilastro della Pac.

L’assessorato, in sinergia con Agea, continuerà a monitorare e completare le erogazioni previste, garantendo tempestività e trasparenza.

“Un passo concreto a favore delle nostre imprese agricole – dichiara Salvatore Micone, assessore regionale all’Agricoltura – che da anni contribuiscono alla tutela dell’ambiente, alla qualità delle produzioni e alla salvaguardia delle aree interne. Il pagamento degli anticipi rappresenta un sostegno fondamentale ed inedito, in un momento delicato per il settore”.

EB

