Fondi all’ospedale San Timoteo: 14 milioni di euro per la sicurezza sismica, partono i cantieri

TERMOLI. È imminente l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle torri sismo-resistenti dissipative e per una serie di interventi di miglioramento interno presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Si tratta di un’opera strategica per la sanità regionale, destinata a rendere la struttura pienamente operativa e sicura anche in caso di eventi sismici. Il progetto è suddiviso in due lotti funzionali, per un investimento complessivo che supera i 14,5 milioni di euro.

Come anticipato ieri da Termolionline, è stato approvato il primo lotto da 4,5 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nello specifico, 3,9 milioni provengono direttamente dal Pnrr, mentre oltre 600mila euro sono stati assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da Deliberazione Asrem n. 1316 del 15 ottobre 2025. La consegna dei lavori è già avvenuta e l’impresa appaltatrice sta predisponendo tutte le attività propedeutiche all’apertura del cantiere.

Il secondo lotto, sostenuto dal Piano Nazionale Complementare (Pnc), dispone di ulteriori 10 milioni di euro, come stabilito dalla Deliberazione Asrem n. 1383 del 23 ottobre 2025. In questo caso, si stanno completando le verifiche tecniche e amministrative necessarie per l’assegnazione definitiva dei lavori. L’obiettivo è chiaro e stringente: il completamento dell’intera opera è previsto entro il 2026

Il cuore dell’intervento risiede nell’adozione di un sistema avanzato di protezione sismica. Il San Timoteo sarà affiancato da torri in acciaio posizionate strategicamente all’esterno dell’edificio e connesse a ogni piano. Le strutture saranno equipaggiate con dispositivi di dissipazione dell’energia, capaci di assorbire e smorzare le vibrazioni generate da un terremoto, garantendo così la piena operatività dell’ospedale anche in condizioni di emergenza.

Sulla strategicità dell’opera è intervenuto il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Giovanni Di Santo, che ha sottolineato l’importanza di investire sulla sicurezza delle infrastrutture sanitarie: “L’avvio dei cantieri per le torri dissipative rappresenta un traguardo fondamentale per Termoli e per l’intera sanità molisana. Grazie ai fondi Pnrr e Pnc stiamo garantendo all’ospedale San Timoteo il massimo grado di sicurezza sismica. Si tratta di un investimento non solo strutturale, ma soprattutto di salute pubblica e di fiducia nelle nostre capacità di risposta alle emergenze. L’obiettivo è chiaro: un ospedale non solo efficiente, ma anche sicuro e pienamente operativo per i cittadini”.

EB