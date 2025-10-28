Fondi di Coesione, Iorio: «Il ministro Foti apre alla richiesta del Molise per anticipazioni straordinarie»

ROMA. Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi la Cabina di Regìa dedicata alla gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. All’incontro hanno preso parte rappresentanti del Governo, delle Regioni italiane e dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), in un confronto serrato sulle modalità di attuazione del piano.

Tra le istanze emerse con maggiore urgenza, quella avanzata dalla Regione Molise ha trovato particolare attenzione: la richiesta di anticipazioni straordinarie di cassa per consentire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari e procedurali, soprattutto nei progetti destinati ai Comuni. A rappresentare la posizione del Molise è stato l’assessore regionale Michele Iorio, titolare delle deleghe alle Riforme istituzionali, al Coordinamento dei fondi europei, al Pnrr, alle Politiche di coesione e ai Rapporti con i Ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario.

«Per il Molise – ha dichiarato Iorio – si tratta di una vera e propria emergenza. Il nuovo sistema di erogazione dei fondi nazionali, basato esclusivamente sulla rendicontazione a spese sostenute, penalizza fortemente i territori più fragili. Senza anticipazioni, i Comuni non riescono ad avviare tempestivamente gli interventi, rallentando lo sviluppo e vanificando gli obiettivi di coesione.»

La criticità sollevata dal Molise ha trovato riscontro anche negli interventi del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del presidente dell’Upi, Pasquale Gandolfi, oltre che di numerosi altri rappresentanti regionali. Il ministro Foti ha preso atto della problematica e, a nome del Governo, ha espresso disponibilità a individuare una soluzione operativa da presentare nella prossima Cabina di Regìa, che sarà convocata a breve.

L’apertura del Governo rappresenta un primo passo verso il superamento di un ostacolo che rischia di compromettere l’efficacia degli investimenti pubblici nei territori più vulnerabili. Il Molise, attraverso la voce dell’assessore Iorio, continuerà a monitorare l’evoluzione del confronto istituzionale, affinché le esigenze locali trovino risposte concrete e tempestive.

EB