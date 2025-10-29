Francesca Tana è la nuova direttrice del San Timoteo

TERMOLI. Il presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli avrà un nuovo direttore sanitario, con la nomina della dottoressa Francesca Tana.

La nomina della dottoressa Tana è stata ufficializzata con la deliberazione Asrem n. 1408 del 27 ottobre 2025, al termine di una selezione pubblica per titoli e colloquio indetta nel novembre 2024. Sei i candidati ammessi dalla Commissione Esaminatrice (delibera n. 1309 del 13 ottobre 2025): Lara Costanzi, Reimondo Petrocelli, Pierpaolo Oriente, Giulio Mascolo, Ciriaco Alfonso Consolante e Francesca Tana, risultata vincitrice con 52,530 punti. Seguono Oriente (51,410) e Costanzi (49,890). L’incarico, di durata quinquennale, sarà confermato dopo un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei secondo normativa vigente.

Classe 1974, originaria di Vasto, Tana porta al San Timoteo una solida esperienza maturata nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, dove ha ricoperto ruoli apicali nella medicina preventiva e nella gestione ospedaliera. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università d’Annunzio nel 2006, si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva all’Università dell’Aquila nel 2011. Durante l’emergenza Covid ha coordinato la riorganizzazione dei percorsi ospedalieri, la riconversione dei posti letto e l’implementazione delle Aree Grigie Chirurgiche e Mediche, ricevendo il premio “Arti e Mestieri” dal Rotary Club di Vasto per il contributo alla salute pubblica e alla coesione territoriale.