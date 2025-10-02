Gara podistica: divieti su sosta e circolazione in centro

TERMOLI. Domenica prossima, 5 ottobre 2025, il Borgo Vecchio di Termoli ospiterà la gara podistica “6/8 Ore Città di Termoli”, organizzata dalla Asd Marathon Club Manoppello Sogeda con il patrocinio del Comune. L’evento, che vedrà la partecipazione di centinaia di appassionati, comporterà modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Il percorso si snoderà lungo il circuito del Borgo Antico, toccando: Belvedere dei Fotografi, via Pustierla, via Duomo, via P. Manes, via Federico II di Svevia, via Vescovo Pitirro, piazza Duomo, via S. Pietro, Belvedere alla Torretta e via Roma.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 7. Le partenze saranno scaglionate: alle 8:30 per la categoria maschile e alle 10:30 per la femminile. Gli arrivi sono attesi entro le 16:30.



Per garantire lo svolgimento in sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha disposto: