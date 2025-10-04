Generazione Goldrake: torna in tv il titano d’acciaio che ci fece sognare ad occhi aperti

TERMOLI. Attenzione, generazione cresciuta a pane, robottoni e sogni d’acciaio! Preparate i telecomandi e lucidate gli occhi nostalgici: a cinquant’anni esatti dal debutto in Giappone, torna sul piccolo schermo l’amatissimo “UFO Robot Goldrake”, l’eroe che ha scolpito un’epoca e infiammato l’immaginazione di milioni di bambini.

Ma questa non è solo una notizia televisiva: è l’apertura di un cassetto della memoria che profuma di anni ’80, di pomeriggi passati sul tappeto, di voci di madri che chiamavano a merenda mentre in salotto combattevano eroi intergalattici.

Goldrake non era una semplice serie animata: era un rito collettivo. Non si trattava solo di guardare un cartone, ma di condividere un sogno che non si è mai spento. Lo dimostra il successo del recente remake animato: l’amore per il titano venuto dallo spazio è rimasto intatto, anzi, più vivo che mai.

Chi oggi ha superato la soglia degli “anta” non può non canticchiare l’incipit: “Si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole…”. Una sigla diventata leggenda: nel 1978 vendette oltre un milione di copie, consacrando Goldrake a fenomeno culturale.

Fu proprio quell’anno che la “fatina” Maria Giovanna Elmi introdusse per la prima volta il gigante d’acciaio sugli schermi italiani, dando il via a una vera e propria Goldrake-mania.

Ricordo ancora mio fratello maggiore che, zaino al volo e cuore in gola, correva a casa da scuola per accaparrarsi il posto migliore davanti alla TV. La sua adrenalina cresceva a ogni nota della sigla: era palpabile, contagiosa. Io, osservandolo, capivo che quell’eroe non era solo un cartone, ma un compagno di battaglie segrete.

In cameretta, poi, il mondo di Goldrake prendeva vita. Tra cartelle, astucci e diari, il suo volto era ovunque, ma erano i giocattoli a far battere davvero il cuore.

Ricordo ancora il Goldrake in vinile di mio fratello, custodito come un tesoro, e il mitico “Gimmick”, il salvagente-robot che trasformava il gioco in una missione spaziale.

Ogni pezzo rotto era un piccolo dramma, la prova che quei frammenti di plastica e metallo erano più che giochi: erano simboli di un amore infantile incrollabile.

Dietro le luci e i raggi protonici, c’era la storia di Actarus, il principe in esilio che combatteva in segreto contro le forze di Vega. In ogni puntata il bene trionfava, e noi bambini restavamo incollati allo schermo, certi che alla fine la giustizia avrebbe sempre avuto la meglio.

Che la fiamma sia viva lo dimostra anche la nostra città: al recente Comics a Termoli, la presenza di Goldrake tra stand ha infiammato i ricordi di tutti i presenti, un’emozione che ha unito generazioni diverse sotto lo stesso eroe d’acciaio.

Perché il mito non invecchia: resta sospeso tra le stelle, pronto a scendere sulla Terra ogni volta che qualcuno lo chiama.

E ora eccolo tornare. Preparatevi a ritrovare la stessa emozione di allora:

l’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre, ore 19, su Rai2.

E quando il razzo partirà, saremo di nuovo quei bambini con il cuore che corre più veloce del tempo.

Eliana Ronzullo