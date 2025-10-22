Gestione risorse idriche, Gravina (M5S): «L’acqua è un’emergenza cronica in Molise»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato oggi in Consiglio regionale un’interpellanza urgente sulla gestione delle risorse idriche molisane, chiedendo alla Giunta Roberti di fare chiarezza sullo stato dei rapporti interregionali con Campania e Puglia, sulla predisposizione del Piano di emergenza idrica regionale e sulla disponibilità reale delle sorgenti del Matese.

L’interpellanza – della quale Gravina è proponente e primo firmatario – è stata sottoscritta anche dai colleghi consiglieri Angelo Primiani, sempre del M5S, e Alessandra Salvatore, del Partito Democratico.

«La situazione di questi giorni a Campobasso e in diversi comuni molisani è solo l’ennesimo campanello d’allarme. L’acqua è oggi diventata in Molise un tema di emergenza cronica. Infatti, la mancanza di dati idrologici aggiornati e di un sistema di monitoraggio costante rende difficile pianificare investimenti, individuare dispersioni e attivare tempestivamente misure di contenimento», ha dichiarato Gravina.

Il documento presentato in Consiglio sottolinea inoltre la necessità di aggiornare gli accordi interregionali stipulati decenni fa con Campania e Puglia, ormai inadeguati rispetto ai nuovi contesti storici e infrastrutturali e al mutato fabbisogno idrico regionale, così come alle opere recentemente realizzate.

«Alle carenze strutturali nel monitoraggio si aggiunge il fatto che la Regione Molise è da decenni coinvolta in accordi interregionali per la gestione e la fornitura di acqua a Campania e Puglia, creando una situazione paradossale in cui: da un lato non si conoscono con precisione le dispersioni interne, dall’altro si continuano a garantire forniture verso altre regioni senza una valutazione aggiornata della reale capacità del sistema», ha aggiunto il consigliere del M5S.

Nell’interpellanza si chiede inoltre alla Giunta se sia stato avviato il Piano di emergenza idrica regionale, più volte sollecitato in Aula dallo stesso Gravina, e se i dati sulle portate, sulle perdite di rete e sui volumi trasferiti extra regione siano oggetto di monitoraggio costante e trasparente.

Infine, Gravina chiede di sapere se la Regione abbia avviato tavoli tecnici o negoziali per la revisione degli accordi interregionali e per la gestione del cosiddetto “tubone” Molise–Puglia, sottolineando la necessità di evitare impegni preventivi che possano penalizzare ulteriormente il fabbisogno idrico locale.

«Dopo la bocciatura della mozione che presentammo lo scorso maggio, questa interpellanza rappresenta un nuovo passo per riportare il tema dell’acqua al centro delle politiche regionali», ha concluso Gravina.

AZ