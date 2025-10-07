Giornata del Contemporaneo: Termoli e Casacalenda insieme per l’arte e la comunità

Venerdì 10 ottobre 2025, in occasione della XXI edizione della Giornata del Contemporaneo, il Comune di Termoli e la Fondazione MACTE, insieme al Comune di Casacalenda e al Museo MAACK, promuovono un evento diffuso che unisce le comunità del territorio all’insegna della creatività e della partecipazione.

TERMOLI-CASACALENDA. “Dove stai andando?” è il titolo provocatorio dato alla celebrazione molisana della Giornata del Contemporaneo, che si aprirà a Casacalenda, venerdì 10 ottobre alle ore 9 presso il Teatro comunale con la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo della cittadina per poi proseguire all’aperto, dalle ore 11, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele III.

Da lì muove una staffetta virtuale con Termoli, dove l’appuntamento con l’arte collettiva è fissato in Piazza Duomo a partire dalle ore 15. Entrambi gli appuntamenti prevedono performance collettive pubbliche aperte al contributo di tutti, un’azione artistica corale che invita cittadini, associazioni e visitatori a vivere lo spazio urbano come luogo condiviso di espressione e riflessione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che vede Termoli finalista per la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, un riconoscimento che vuole valorizzare non solo la produzione artistica, ma anche la capacità delle comunità locali di essere protagoniste del cambiamento culturale.

La Giornata del Contemporaneo, promossa a livello nazionale da Amaci con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura rappresenta ogni anno un’occasione unica per avvicinare il pubblico alle pratiche artistiche attuali e per ribadire il ruolo fondamentale dell’arte come motore di dialogo, crescita e inclusione sociale, con una programmazione speciale di mostre, eventi, laboratori e iniziative che vede coinvolti i 26 musei associati ad AMACI, insieme a più di 900 realtà pubbliche e private in tutta Italia.

Il lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini – con la collaborazione di Alta Marea Festival, del Gruppo folkloristico “A Shcaffétte”, degli Scout “Termoli 1” di Agesci, dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Silvio Di Lalla” di Casacalenda e di BeeComm comunicazione – testimonia la forza della partecipazione dal basso e la centralità della comunità nel sostenere il valore dell’arte come bene comune.

Con “Dove stai andando?” Termoli e il Molise rilanciano il proprio impegno a costruire un futuro in cui l’arte contemporanea diventi chiave di identità, attrattività e sviluppo e il sostegno della comunità locale alla sfida ambiziosa per il riconoscimento del titolo di Capitale Italiana dell’Arte contemporanea per il 2027 in vista dell’audizione delle 4 città finaliste che si terrà il 16 ottobre a Roma.

L’ingresso alle due performance collettive è libero nei limiti della capienza dei luoghi e della fattibilità delle stesse.