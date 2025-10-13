Giusto riconoscimento al caregiver familiare, verso la nuova legge

CAMPOBASSO. La Quarta Commissione permanente, presieduta dal suo Presidente, Nicola Cavaliere, nella seduta di questa mattina, conclusa positivamente la fase istruttoria della Proposta di legge il n. 74, di iniziativa della Consigliera Stefania Passarelli, concernente, “Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, ha inviato il testo alla Prima Commissione per raccogliere il parere di competenza.

I Commissari hanno quindi continuato l’esame delle proposte di legge regionale n. 32, di iniziativa dei consiglieri Passarelli e D’Egidio, concernente, “Istituzione del Garante dei diritti delle persone disabili”; n. 56, di iniziativa dei Consiglieri Quintino Pallante, Armandino D’Egidio, Roberto Di Pardo e Fabio Cofelice, concernente, “Valorizzazione a fini turistici delle imprese molisane artigianali del metallo”; n. 68 di iniziativa dei Consiglieri Armandino D’Egidio e Stefania Passarelli, concernente, “Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici”.