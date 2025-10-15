Giusy Occhionero definitivamente assolta: la Corte d’Appello di Palermo chiude il caso

PALERMO. La prima sezione della Corte d’Appello di Palermo ha confermato l’assoluzione per l’ex deputata Giusy Occhionero, rigettando l’accusa di falso e rafforzando ulteriormente il verdetto già emesso in primo grado. Una decisione che chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’ex parlamentare eletta in Molise con Liberi e Uguali, poi passata a Italia Viva.

Occhionero era accusata di aver agevolato l’ingresso nelle carceri di Antonello Nicosia, ex esponente dei Radicali e già condannato per reati gravi, presentandolo come suo consulente parlamentare. Secondo l’accusa, Nicosia – che aveva scontato dieci anni di reclusione – avrebbe avuto accesso agli istituti penitenziari in modo improprio, grazie a una presunta falsa dichiarazione di collaborazione stabile con la deputata.

La Corte ha però confermato quanto già stabilito dal giudice monocratico del Tribunale di Palermo: il fatto non sussiste per quanto riguarda la presunta falsa attestazione della collaborazione tra Occhionero e Nicosia. Inoltre, è stato ribadito che l’ingresso di Nicosia nelle carceri, in qualità di soggetto operante in ambito giornalistico, non costituisce reato.



Con questa sentenza, la posizione di Giusy Occhionero esce definitivamente dal perimetro penale.