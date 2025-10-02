Gli studenti tornano in piazza a Termoli per la Palestina: nuova mobilitazione venerdì mattina



TERMOLI. La voce degli studenti non si è spenta. Gli istituti scolastici di Termoli e dintorni si preparano a scendere nuovamente in piazza venerdì 3 ottobre, alle ore 8:30, in Piazza Donatori di Sangue. L’appello è chiaro: “Ora e sempre, dalla parte giusta della storia”.

La manifestazione, promossa da collettivi studenteschi e gruppi spontanei, si inserisce nel solco delle precedenti iniziative che hanno visto una crescente partecipazione e consapevolezza. Lo scorso 22 settembre, centinaia di studenti avevano già occupato simbolicamente la piazza per protestare contro il silenzio internazionale sulla crisi umanitaria in Palestina, denunciando il blocco della flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Cartelli, interventi dal vivo e momenti di riflessione avevano scandito una mattinata intensa, culminata con l’impegno a tornare in piazza qualora la situazione non fosse cambiata.

“Lo avevamo annunciato: se avessero bloccato la flottiglia, saremmo tornati. E senza alcun dubbio, lo faremo”, si legge nel manifesto diffuso in queste ore. Il messaggio è diretto, senza ambiguità: “Per la Palestina. Stop genocidio”.

La mobilitazione del 3 ottobre si preannuncia ancora più determinata. Gli studenti invitano tutta la comunità scolastica a unirsi allo sciopero e alla manifestazione, ribadendo il valore dell’impegno civile e della solidarietà internazionale. Piazza Donatori di Sangue, già teatro delle precedenti proteste, torna ad essere il centro simbolico di una generazione che non vuole restare in silenzio.