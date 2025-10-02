Guardia di Finanza e Avis: le donazioni al porto

TERMOLI. Mattinata all’insegna della solidarietà quella vissuta oggi presso gli ormeggi della stazione navale della Guardia di Finanza di Termoli, dove si è svolta una giornata dedicata alla donazione di sangue e plasma, promossa dal Reparto Operativo Aeronavale in collaborazione con la sezione Avis locale.
L’autoemoteca dell’Avis ha sostato presso la base operativa, consentendo ai militari in servizio e in congedo di compiere un gesto concreto di altruismo, contribuendo con generosità alla raccolta di emocomponenti fondamentali per la salute pubblica.
L’iniziativa, accolta con entusiasmo e grande disponibilità dall’Avis di Termoli, testimonia ancora una volta la profonda vocazione sociale della Guardia di Finanza, che si affianca alle proprie funzioni istituzionali mettendo a disposizione uomini e mezzi per il bene della collettività.
«Un ringraziamento sentito va all’Avis per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. Queste azioni rafforzano il legame tra le Fiamme Gialle e il territorio, confermando il ruolo del Corpo come presidio non solo di legalità, ma anche di solidarietà», riferisce il comando delle Fiamme gialle.
L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività civiche promosse dalla Guardia di Finanza, che continua a distinguersi per l’impegno verso la comunità, anche al di fuori dei compiti operativi.
Michele Trombetta