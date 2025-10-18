Guglionesi: raccolti quasi 100 kg di rifiuti grazie ai volontari Plastic Free

GUGLIONESI. Un’area comunale di Guglionesi, da tempo segnata da abbandoni incontrollati, è stata ripulita grazie all’impegno dei volontari Plastic Free. L’iniziativa, autorizzata e promossa dalla referente locale Gilda Di Tommaso con il supporto di Giuliano Quacquaruccio, referente di Campomarino, ha coinvolto un gruppo di cittadini sensibili alla tutela ambientale

Quasi 100 kg di rifiuti sono stati rimossi e correttamente differenziati tra vetro, plastica e indifferenziato, restituendo decoro a una zona spesso trascurata. Le immagini del “prima e dopo” parlano da sole, testimoniando l’efficacia dell’intervento e la volontà di invertire la rotta verso una maggiore cura del territorio.

L’azione, svolta in modo ordinato e rispettoso delle normative, ha evidenziato ancora una volta il valore del volontariato ambientale. Tuttavia, resta il rammarico per l’assenza dell’amministrazione comunale, che pur avendo autorizzato l’iniziativa, non ha presenziato né promosso attivamente l’evento. Un’occasione mancata per dare un segnale forte di vicinanza e sostegno a chi si adopera concretamente per il bene comune.

I sacchi contenenti i rifiuti raccolti sono stati temporaneamente collocati in un’area limitrofa al punto di raccolta, in attesa che gli enti preposti provvedano al loro smaltimento. Si auspica un intervento celere, per evitare che animali selvatici compromettano il lavoro svolto con dedizione dai volontari.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Plastic Free per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare le comunità locali. A Guglionesi, come altrove, il cambiamento passa anche da gesti concreti e dalla partecipazione attiva dei cittadini.