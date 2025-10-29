Ha servito l’Arma dei Carabinieri per 41 anni, il congedo dell’appuntato scelto Giovanni Lombardi

TERMOLI. Congedo dell’appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Lombardi: 41 anni di servizio con amore e orgoglio.

Dopo 41 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri, l’appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Lombardi, originario di Lesina e da tempo effettivo alla sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Termoli, saluta la divisa e si avvia verso il meritato riposo.

Una carriera lunga e intensa, vissuta con dedizione assoluta, senso del dovere e profondo attaccamento ai valori della Patria. In ogni intervento, in ogni turno, in ogni gesto quotidiano, Lombardi ha incarnato lo spirito dell’Arma, guadagnandosi la stima dei colleghi e l’affetto della comunità.

Il suo congedo non è solo la fine di un percorso professionale, ma il riconoscimento di una vita spesa al servizio degli altri. Siamo certi che nel cuore di molti cittadini abbia lasciato lo stesso bene e lo stesso amore che ogni giorno continua a donare alla sua famiglia, ai figli e ai nipoti, senza mai risparmiarsi.

A Giovanni va il ringraziamento sincero di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di chi ha potuto contare sulla sua presenza discreta ma costante. Questa pensione te la sei meritata tutta, Giovanni. Buon pensionamento e buon cammino, con la stessa fierezza che ti ha accompagnato in ogni giorno di servizio.

EB