I porti dell’Adriatico Meridionale protagonisti alla Genoa Shipping Week

Mastro: “Hub strategici nel Mediterraneo, la Blue Economy è la chiave per un futuro sostenibile e competitivo”

TERMOLI. I porti dell’Adriatico Meridionale, tra cui è annoverato quello di Termoli. sono stati tra i protagonisti della Genoa Shipping Week, la settimana internazionale dedicata al mondo della logistica e dello shipping, in corso a Genova fino al 18 ottobre. Nell’ambito del XII Forum “Shipping and Intermodal Transport – Porti e Logistica, esplorare le nuove frontiere – Le Voci della Blue Economy e le sfide del settore”, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, è stato intervistato in una lunga conversazione che ha toccato i temi più attuali del comparto portuale e logistico nazionale.

Durante l’intervento, Mastro ha analizzato le dinamiche politiche e geopolitiche che interessano oggi le Autorità di Sistema Portuale italiane, sottolineando le sfide legate alla governance di realtà complesse e le strategie di sviluppo che guideranno i prossimi anni. Al centro del confronto, i sei porti del Sistema – Bari, Brindisi, Monopoli, Barletta, Manfredonia e Termoli – considerati veri e propri hub strategici del Mediterraneo, grazie a un articolato piano di potenziamento infrastrutturale e tecnologico messo in campo dall’Ente.

“Ciascun porto – ha dichiarato Mastro – pur conservando la propria identità, può contare sulla spinta propulsiva e sulla visione d’insieme del Sistema. I cantieri già avviati avranno la forza di accrescere ulteriormente la competitività e l’attrattività dei nostri scali, consolidandone il ruolo all’interno delle rotte mediterranee e internazionali”.

Nel pomeriggio, il commissario ha preso parte anche al Port&ShippingTech International Conference, evento di punta della manifestazione genovese, promosso da Clickutility, dedicato al tema “Unire i porti, costruire il futuro”. Un appuntamento di rilievo internazionale che ha riunito esperti, operatori e professionisti del settore, chiamati a confrontarsi sulle innovazioni tecnologiche e sulle nuove frontiere della logistica integrata e sostenibile.

Mastro ha evidenziato come i porti del Mare Adriatico Meridionale stiano assumendo un ruolo sempre più centrale non solo nel panorama nazionale, ma anche nel contesto mediterraneo, grazie alla loro capacità di coniugare efficienza operativa, digitalizzazione e attenzione all’ambiente.

“I porti del Mare Adriatico Meridionale – ha commentato – si confermano infrastrutture strategiche al servizio della crescita economica, della connettività e dello sviluppo sostenibile. In questo scenario, la Blue Economy rappresenta una leva fondamentale: un modello virtuoso che integra innovazione, tutela ambientale e crescita occupazionale, ponendo i porti al centro di un’economia moderna, resiliente e competitiva”.

La partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale alla Genoa Shipping Week testimonia la volontà di consolidare i rapporti con gli stakeholder nazionali e internazionali del settore, rafforzando la rete di relazioni e scambi che consentono di proiettare il sistema portuale pugliese e molisano verso nuove opportunità di sviluppo sostenibile e intermodalità avanzata.

Con la presenza a Genova, l’Ente conferma la propria visione strategica: investire nell’innovazione, nella connettività e nella sostenibilità come motori di crescita, in linea con gli obiettivi europei della transizione ecologica e digitale.