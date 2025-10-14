ISOLE TREMITI. Si è conclusa con un forte richiamo all’azione la mattinata di lavoro degli Stati Generali delle Isole Minori Marine, ospitati a Lipari, dove istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio si sono confrontati sulle sfide infrastrutturali e ambientali che interessano le piccole isole italiane. A chiudere i lavori è stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha ribadito la necessità di strumenti dedicati: “Occorrono strumenti specifici per le isole minori: è necessario per avere ricadute concrete sui territori”. Rixi ha posto l’accento sulla competitività reale, da costruire attraverso interventi mirati: “Serve migliorare l’efficienza delle infrastrutture a terra e della flotta”. Ha poi ricordato che “il 55% degli approdi delle isole minori non è in grado di far attraccare navi con mare forza 5”, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali. “Se inizieremo a risolvere i problemi di qualche isola all’anno, risolveremo piano piano i problemi di tutti e lasceremo un Paese migliore” – ha concluso.

Tra i protagonisti della giornata anche Stefano Laporta, presidente dell’Ispra, che ha illustrato le iniziative in corso per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri, con particolare attenzione alle isole minori. “La comunità scientifica è chiamata a valorizzare le isole minori: non significa trasformarle, ma accompagnarle nei cambiamenti che il territorio subisce, senza tradirne natura e identità, affinché possano diventare esempi di un Paese capace di custodire il proprio passato e trasformarlo in opportunità” – ha dichiarato. Laporta ha presentato il Progetto Mer, finanziato dal Pnrr, dedicato al ripristino degli ecosistemi marini, e ha annunciato il potenziamento del monitoraggio marino per colmare le lacune conoscitive, la realizzazione di campi di ormeggio per proteggere la Posidonia oceanica, e l’installazione di radar ad alta frequenza e boe intelligenti con intelligenza artificiale per il monitoraggio in tempo reale, anche in situazioni di emergenza.

A tirare le somme dell’intero evento, durato tre giorni e che ha visto la partecipazione di ben 12 ministri, è stato il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci: “Il governo ha acceso un riflettore su una realtà che esiste. Già molte cose sono state fatte e altri due bandi sono pronti”. Musumeci ha annunciato un nuovo appuntamento per il 2027: “Ci stiamo organizzando per il 2027 perché, a differenza di ogni altro convegno o seminario, gli Stati Generali delle Isole Minori Marine hanno bisogno di convocare tutti i soggetti attivi di un processo”. Ha aggiunto: “Ci prenotiamo per la primavera del 2027 anche per fare un bilancio di quanto detto”. E ha concluso con un auspicio: “Ci auguriamo che le proposte emerse qui a Lipari possano diventare azione, anche con il coinvolgimento delle opposizioni, che in una democrazia compiuta sono un lievito essenziale”.