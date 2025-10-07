Il centrosinistra termolese aderisce alla manifestazione di “Palestina libera”

TERMOLI. Le forze politiche Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rete della Sinistra e Voglia di Termoli annunciano congiuntamente la loro adesione alla manifestazione “Palestina Libera”, in programma a Termoli sabato 11 ottobre 2025 a partire dalle ore 18. «Una manifestazione promossa dalla società civile che vedrà insieme sindacati, partiti e associazioni del territorio. Cittadini, lavoratori e studenti uniti nel chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. La partecipazione unitaria delle forze progressiste rappresenta una scelta doverosa e coerente: non si può restare in silenzio di fronte all’ingiustizia e alla violenza che da troppo tempo colpiscono la popolazione civile palestinese. Come partiti e movimenti civici che si riconoscono nei valori della pace, della giustizia, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà internazionale, esprimiamo ancora il nostro sostegno a quanto fatto dalla Global Sumud Flottilla, simbolo di resistenza civile e di speranza per un Medio Oriente finalmente libero dall’occupazione e dalla guerra. Saremo in piazza con idee e voci diverse ma unite dallo stesso obiettivo: fermare il genocidio a Gaza come in Cisgiordania e affermare il diritto del popolo palestinese a vivere in libertà e dignità. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere questo momento di impegno collettivo, civile e non violento, per riaffermare che stare dalla parte della pace significa stare dalla parte dell’umanità».