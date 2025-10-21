Il Cosib ospita l’Italia che semplifica: ci sarà il ministro Paolo Zangrillo

TERMOLI. Il Cosib ospita l’Italia che semplifica: il 23 ottobre l’evento nazionale sulla PA del futuro

Sarà Termoli a ospitare uno degli appuntamenti più significativi a livello nazionale in tema di innovazione amministrativa e semplificazione burocratica. Giovedì 23 ottobre 2025, nella sede del Cosib, si terrà l’iniziativa “Facciamo Semplice l’Italia – Parola ai Territori”, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Molise, e con il sostegno del programma europeo NextGenerationEU.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti: amministratori locali, tecnici, rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale molisano. Alle 10 spazio ai saluti istituzionali, affidati a Piero Donato Silvestri (presidente Cosib), Nico Balice (Sindaco di Termoli), Sandra Palombo (Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Molise) e Francesco Roberti (Presidente della Regione Molise).

Dalle 10:30 prenderà il via la prima sessione tematica, dedicata alle strategie di semplificazione per il sistema produttivo. Saranno illustrati strumenti e procedure pensati per ridurre gli ostacoli burocratici e favorire la competitività economica dei territori, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Alle 11:30 si entrerà nel vivo della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con un focus tecnico su Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). Due strumenti chiave per rendere più efficiente, trasparente e accessibile il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni.

A chiudere i lavori della mattinata, alle 12:30, sarà l’intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che offrirà una sintesi dei risultati raggiunti e delle prospettive future per una PA sempre più semplice, digitale e vicina ai bisogni del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Next Generation EU e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, comunità locali e tessuto produttivo, valorizzando le buone pratiche e promuovendo un modello di amministrazione pubblica moderna e inclusiva.

