Il maltempo spazza la costa con vento e pioggia

TERMOLI. Il maltempo torna a interessare il Sud Italia e, sebbene le regioni più colpite saranno quelle del versante ionico e della Puglia meridionale, anche il Molise fa i conti con un peggioramento delle condizioni meteo. Sulla costa, in particolare, dalla notte scorsa pioggia insistente, con precipitazioni per diverse ore.

Secondo il bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno riguardare soprattutto i settori orientali e costieri della regione.

Il cielo si presenterà variabile con tendenza a copertura più compatta sul litorale e nell’entroterra basso molisano, mentre schiarite più ampie potranno interessare l’area del Matese e l’alto Molise.

Sul fronte dei venti, il quadro resta in linea con il resto del Centro-Sud: correnti settentrionali in rinforzo, con raffiche localmente forti lungo la fascia adriatica, in particolare tra Termoli e Campomarino.

La visibilità sarà generalmente buona, salvo brevi riduzioni durante i rovesci più intensi. Nessun fenomeno rilevante, quindi, ma un contesto di instabilità diffusa che segnerà l’inizio di un fine settimana tipicamente autunnale.

Il peggioramento si inserisce in un quadro più ampio di instabilità atmosferica che coinvolge gran parte del Mezzogiorno, con la Puglia meridionale sotto osservazione per la possibilità di precipitazioni più intense e localmente abbondanti.