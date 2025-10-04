“Il mio nome è Basso”: l’adunata nel segno del Patrono

TERMOLI. A Termoli nasce l’idea dei “Basso di nome e di fatto”

L’iniziativa lanciata da Basso Marinucci per riunire tutti i Basso di Termoli

Ogni città ha il suo Santo Patrono, e un tempo era consuetudine che il primogenito prendesse il nome del nonno paterno o, in alternativa, quello del Santo protettore. Così a Milano abbondano gli Ambrogio, a Napoli i Gennaro, a Roma i Pietro e i Paolo, ad Ancona i Ciriaco… e a Termoli, naturalmente, i Basso.

Il nome, legato al Patrono San Basso, ha radici antiche e un fascino tutto locale. In passato, a Termoli, non mancavano bambini battezzati con questo nome: Basso per i maschi e, più raramente, Bassina per le femmine. In dialetto, gli anziani lo pronunciavano affettuosamente “Vasselucce”. Un nome semplice, genuino, che difficilmente si trova altrove in Italia, se non come cognome o tra i figli di termolesi emigrati.

Per valorizzare questa tradizione, Basso Marinucci, termolese doc, ha lanciato un’idea originale: riunire tutti i “Basso” di Termoli. In un post su Facebook ha scritto: “Salve a tutti, sono Basso Marinucci. Questo è un messaggio per tutti i Basso di Termoli: che ne dite se ci incontriamo per contarci e festeggiare insieme il prossimo 5 dicembre, giorno dedicato a San Basso?”

L’iniziativa ha subito riscosso grande successo: nel giro di poche ore, una quarantina di “Basso” hanno già aderito, e il numero continua a crescere. È nato anche un gruppo WhatsApp per organizzare al meglio l’incontro di dicembre, quando si terrà la “conta ufficiale” dei Basso.

Un modo simpatico e autentico per celebrare le proprie radici e l’appartenenza a Termoli, in un’epoca in cui – per seguire le mode – molti genitori scelgono per i figli nomi stranieri, alcuni davvero singolari o addirittura quelli dei protagonisti delle telenovelas turche.

I Basso di Termoli, invece, vanno fieri del loro nome: un segno di identità e autenticità, una certezza di essere termolesi Doc, fedeli al proprio Santo Patrono e alle tradizioni di una volta.

Michele Trombetta