«Il nostro impegno è infinito: basta col silenzio e la complicità»

TERMOLI. «Ieri Termoli ha scritto una pagina di storia con un’onda umana potente e sentita, che ha inondato le strade.

Non è stato solo un corteo: è stata la traduzione in piazza di una profonda crisi di coscienza collettiva contro l’orrore.

La società civile molisana ha lanciato un monito che non ammette repliche:

non accetteremo l’indifferenza di fronte al disumano genocidio palestinese.

Sotto le bandiere della Palestina e della giustizia, il messaggio è risuonato come un tuono.

I tantissimi partecipanti hanno gridato:

“Non accetteremo l’indifferenza complice dei governi!

La nostra umanità ci impone di schierarci dalla parte della dignità e della vita.

Non possiamo più tacere!”

Non basta la tregua: vogliamo una pace giusta per il popolo palestinese, fondata sui diritti inalienabili.

L’urlo è uno solo: Restiamo umani.

La manifestazione ha assunto un significato ancora più profondo e commovente grazie alla presenza e alle parole dei fratelli palestinesi: Hatem Abed, Bassam Saleh e Hussain Jaber.

Il loro messaggio è risuonato come un appello urgente al mondo:

“Non vogliamo solo la vostra compassione, ma la vostra azione!

Siete i nostri occhi e la nostra voce quando la verità viene soffocata.

Vedeteci come esseri umani che lottano disperatamente per esistere.

La vostra presenza qui, a Termoli, è il rifiuto più forte all’oblio.

Non lasciateci soli in questo momento buio della storia!”

L’impegno si è tradotto in azioni concrete e immediate:

Boicottaggio (BDS): non comprare l’indifferenza.

Il nostro denaro non finanzierà la violenza, mai più.

un momento di coesione e solidarietà, che si è fatto aiuto tangibile.

Ogni pasto è stato un passo verso il sostegno vitale.

Ogni pasto è stato un passo verso il sostegno vitale.

Grazie di cuore!

Un grazie immenso e sentito al Café de Paris di Termoli per la pronta, generosa e coraggiosa disponibilità.

Siete un baluardo di accoglienza.

Grazie di cuore a tutte le associazioni, i sindacati, i movimenti, i gruppi politici, gli amministratori e i cittadini e le cittadine, a ogni singola persona che ha partecipato.

Insieme, e solo insieme, possiamo fare la differenza, anche nel cuore del Molise.

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Gazzella Onlus, che opera instancabilmente sul territorio palestinese, portando aiuto dove il bisogno è più disperato.

Il nostro impegno è infinito: basta silenzio, basta complicità. Gaza libera. Palestina libera». Così il gruppo Palestina Libera.