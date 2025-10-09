Il pattugliatore “Tedeschi” torna in banchina al porto

TERMOLI. Dopo circa due settimane dall’ultima visita, il pattugliatore della Marina Militare Tullio Tedeschi (P421) è tornato in porto per una nuova sosta tecnica, confermando ancora una volta la fiducia nei confronti dello scalo termolese.

La nave, una delle unità più moderne della flotta militare italiana, rimarrà ormeggiata fino a domani: poi salperà nuovamente verso le acque d’operazione.



A bordo si trovano i nove uomini dell’equipaggio, che usufruiranno del periodo in porto per effettuare controlli e rifornimenti essenziali.

Durante la sua permanenza precedente, dal 22 al 27 settembre, il Tedeschi aveva già effettuato una sosta tecnica nel porto di Termoli, grazie al coordinamento della Capitaneria di Porto locale, che garantì l’assistenza all’ormeggio e i servizi ausiliari necessari. In quell’occasione, l’unità ricevette attenzione anche da parte della cittadinanza, che ebbe modo di conoscere da vicino le caratteristiche tecniche e le missioni svolte dal pattugliatore, tra cui i marina della sezione Anmi di Termoli.

In questa nuova tappa, la Capitaneria di Porto di Termoli ha nuovamente assicurato le procedure e il supporto logistico.

Domani, al termine della sosta, il Tullio Tedeschi riprenderà la rotta, pronto a perseguire le missioni assegnate lungo le coste adriatiche.