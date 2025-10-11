Il progetto Hevon ha preso ufficialmente il via

LARINO. Si è svolto giovedì 9 ottobre 2025, presso la sede dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno a Larino, il Kick-off Meeting (KoM) del progetto europeo HEVON – High quality Extra Virgin Olive Oil Network, che segna l’avvio ufficiale delle attività di cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro per la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di alta qualità nel Sud Adriatico.

Organizzato dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno, capofila del progetto, il meeting di apertura ha riunito tutti i partner internazionali:

la Camera di Commercio e Industria di Durazzo e il Comune di Berat (Albania)

la Cooperativa Valdanos (Montenegro)

la LUM – Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro e la Cooperativa Kairos (Italia)

Durante la giornata sono stati illustrati gli obiettivi e le attività chiave di HEVON, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic. Il focus è su innovazione, comunicazione e strumenti operativi per sostenere la competitività delle imprese olivicole.

Il meeting ha anche anticipato due importanti iniziative di coinvolgimento territoriale:

una manifestazione d’interesse (in pubblicazione a breve) per consentire agli stakeholder di entrare nella rete HEVON;

una serie di workshop locali che saranno promossi nei prossimi mesi dai partner nei diversi Paesi coinvolti.

Questi incontri serviranno a raccogliere idee, esigenze e proposte dalle imprese sui temi dell’innovazione, della qualità e dell’accesso ai mercati.

Il Kick-off Meeting ha posto così le basi per una collaborazione concreta e partecipata, orientata a rafforzare la competitività del comparto olivicolo e a creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per le comunità del Sud Adriatico.

Il progetto è stato inoltre presentato ufficialmente al pubblico venerdì 10 ottobre 2025, presso il Polo Fieristico di Contrada Monte Arcano, nell’ambito della 282ª Fiera d’Ottobre di Larino, alla presenza di rappresentanti istituzionali, partner di progetto e stakeholder del settore.

In questo incontro è stato sottolineato il ruolo di ogni partner e le opportunità offerte ai produttori per dare valore al proprio prodotto e accedere ai mercati.

Sono intervenuti:

Giorgio Manes , presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno e Capofila del progetto

, presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno e Capofila del progetto Luigi D’Eramo , sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Aniello Ascolese, Ddrettore della Coltivatori Diretti Molisana, partner associato dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno

Con Hevon nasce una rete transfrontaliera che unisce territori, esperienze e competenze, innovazione e sostenibilità per dare più valore all’Olio Evo di qualità, simbolo del patrimonio agroalimentare del Mediterraneo.

Venerdì pomeriggio i partner hanno incontrato Fausto – L’Olivo Fortunato, promotore dell’olivicoltura sociale in Molise grazie alle attività della Cooperativa Sociale Kairos.

Nell’uliveto delle Terre del Sacramento, Fausto ha guidato i partner in un’esperienza di Mindfulness del respiro e del cibo, oltre a momenti immersivi di realtà virtuale che hanno raccontato il territorio molisano attraverso scenari ispirati a romanzi e novelle di Francesco Jovine.