Il ringraziamento all’Hospice: «Dentro quelle stanze si respira qualcosa che va oltre la cura»

LARINO. In un tempo in cui la sanità è spesso raccontata attraverso numeri, emergenze e difficoltà, esistono realtà che meritano di essere celebrate per la loro straordinaria umanità. L’Hospice di Larino è una di queste. Luogo di cura, ma soprattutto di ascolto, presenza e amore, dove ogni gesto quotidiano diventa testimonianza di dignità e rispetto.

La famiglia di Maria Maddalena Decimino ha voluto condividere pubblicamente un messaggio di profonda gratitudine, affinché il valore umano e professionale di chi opera in questa struttura non resti invisibile. Di seguito, la loro lettera aperta.

«Ci sono luoghi che non si dimenticano, perché dentro quelle stanze si respira qualcosa che va oltre la cura: si respira umanità, presenza, amore. L’Hospice di Larino è uno di questi luoghi. Un’oasi di pace dove la sofferenza viene accolta con rispetto e trasformata in dolcezza, dove il dolore non è mai lasciato solo, e dove anche l’ultimo saluto può diventare un momento di profonda bellezza e dignità.

Desideriamo, come famiglia di Maria Maddalena Decimino, esprimere un ringraziamento profondo e commosso a tutta la straordinaria équipe dell’Hospice di Larino, diretto con sensibilità e umanità dal dottor Mariano Flocco.

Nei giorni più delicati e dolorosi della nostra vita, abbiamo trovato in voi molto più di una struttura sanitaria: abbiamo trovato un luogo di accoglienza, di rispetto, di grande amore. Un vero rifugio dell’anima, dove il dolore viene ascoltato, accolto e accompagnato con una dolcezza rara e autentica.

Ogni componente del personale, dal primo all’ultimo, ci ha colpito per la gentilezza, la disponibilità, l’attenzione continua, ma soprattutto per i sorrisi sinceri che non sono mai mancati, nemmeno nei momenti più difficili. In ogni sguardo e in ogni gesto si percepiva una profonda umanità e una vocazione vera all’ascolto e alla cura.

Nostra madre e nonna ha potuto affrontare l’ultimo tratto del suo cammino circondata da amore, premure, calore umano. Ha chiuso per sempre gli occhi nella pace, con accanto mani che l’hanno accarezzata, rassicurata, custodita fino all’ultimo istante.

Per tutto questo, per aver reso possibile un commiato sereno e dignitoso, per averci fatto sentire accolti come in una grande famiglia, desideriamo dire semplicemente: grazie.

Grazie per l’amore che mettete ogni giorno nel vostro lavoro. Grazie per averci regalato la possibilità di accompagnare nostra madre con tenerezza. Grazie per essere stati la nostra luce nel buio.

Con infinita gratitudine»,

La famiglia di Maria Maddalena Decimino

Anna Maria – Gino – Simona – Daniela