Il servizio dialisi al Vietri ripartirà con nuovi comfort

LARINO. La vicenda del servizio dialisi alla casa della salute del Vietri di Larino è work in progress e riguarda anche la manutenzione straordinaria. Arrivano le rassicurazioni dall’Asrem. Nei giorni scorsi abbiamo riferito del servizio sospeso pro tempore, per carenza di personale, coi pazienti dirottati al San Timoteo di Termoli. Ma la vicenda trae spunto non solo dalla necessità di attendere l’ingresso in servizio di una nuova nefrologa, ma anche di rimettere a nuovo i locali, con un vero e proprio restyling.

In corso una manutenzione straordinaria con l’installazione di nuovi condizionatori, tinteggiatura degli spazi ed affissione di bacheche per le comunicazioni. I dieci pazienti in cura sono stati, pertanto, trasferiti temporaneamente alla struttura ospedaliera del San Timoteo di Termoli.

Un intervento che, sebbene comporti un disagio logistico per gli utenti è volto a migliorare significativamente la qualità dell’ambiente e dell’offerta.

L’obiettivo principale è rendere la sala dialisi più idonea e confortevole per chi è costretto a sottoporsi a trattamenti salvavita. I lavori, che si prevede termineranno tra circa 15 giorni, garantiranno un ambiente più salubre e accogliente ed una comunicazione più attenta sia per i pazienti che per i loro familiari.

A fare il punto della situazione è la Direzione Strategica dell’Asrem che ha confermato l’importanza e l’urgenza dell’intervento, sottolineando come si tratti di un investimento necessario per la riattivazione del servizio in condizioni ottimali.

“Impegno massimo dell’Asrem per rispettare i tempi e ridurre il disagio per i pazienti attualmente costretti a recarsi a Termoli – hanno sottolineato i vertici aziendali – L’intervento rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture sanitarie locali. A tutto questo si aggiunga, poi, il nostro costante operato al fine di reperire personale medico, già carente in tutta Italia, da impiegare nel sistema sanitario regionale. E proprio a supporto del servizio dialisi arriverà presto a Larino un nuovo professionista”.

EB