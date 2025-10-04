Il sorriso di Marian e la dedizione dei City Angels

TERMOLI. L’umanità che traspare dai loro occhi, sguardi che non mettono a disagio, ma confortano.

Generosità e dedizione al prossimo, spirito di servizio collettivo, dove c’è chi da volontario arriva dove il ‘pubblico’ non riesce fino in fondo.

Il mondo del terzo settore è una miniera di volti gentili, specialmente di chi si prodiga per gli altri, come i City Angels, che con la loro divisa rossa e il basco blu, sono inconfondibili.

Non ci sono soltanto loro, a turno, ogni sera, le varie associazioni si occupano di assistere i senza dimora della città.

Il rapporto con chi è meno fortunato, più precario, o per scelta di vita meno convenzionale, è davvero sincero, ieri sera hanno restituito il sorriso, con una bicicletta riparata dopo un atto vandalico subito, a Marian, 38 anni moldovo, da almeno 3 lustri sul nostro territorio, dove si guadagna da vivere lavorando senza sosta e aiutando anche la famiglia di origine.

Ci sono vicende alterne che li riguardano, perché essere soli li espone a rischi, per questo l’abbraccio dei City Angels è così importante, perché lenisce proprio il senso di solitudine.

Il sorriso che abbiamo catturato al momento della consegna trasmette emozioni e sensazioni impagabili. Ogni persona ha una propria storia, che meriterebbe di essere raccontata.

Emanuele Bracone