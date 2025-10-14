Incivili senza ritegno: troviamoli e stanghiamoli, se sei testimone di un atto del genere segnalacelo

TERMOLI. Stop al volto impunito dell’inciviltà ambientale.

C’è una fotografia che non dovrebbe mai esistere: quella di un materasso abbandonato tra gli ulivi, di sacchi neri strappati dal vento, di plastica che si insinua tra le radici come una malattia silenziosa. È l’immagine di un territorio deturpato da chi sporca, come se fosse terra di nessuno. Siamo in via Mar Ligure, a Termoli. Periferia Sud, dalla zona di Difesa Grande che scende verso la statale 87. Ma questa terra è di tutti. E chi la sporca impunemente non è solo incivile: è autore di un degrado che ci riguarda tutti.

Ogni discarica abusiva è una ferita aperta nel paesaggio, un atto di violenza contro la bellezza, contro la legalità, contro il futuro. Eppure, troppo spesso, chi abbandona rifiuti lo fa nella certezza dell’impunità. E’ chiaro che l’ampiezza del suolo comunale è difficile da controllare, ma occorre far sì che i responsabili siano rintracciati e stangati in modo severo.

Chi sporca non lo fa per necessità, ma per arroganza. Perché sa che nessuno lo fermerà. E allora fermiamolo. Non c’è nulla di romantico nel degrado. Non c’è nulla di folkloristico nell’abbandono. C’è solo una responsabilità collettiva da riprendere in mano, prima che sia troppo tardi.

Se sei testimone di un atto del genere, ti invitiamo a fotografare il delinquente e la targa dell’auto con cui si accompagna e le giriamo alla Polizia locale.