Indennità di funzione, “Progetto Comune” attacca: risposta evasiva

GUGLIONESI. I consiglieri comunali di “Progetto Comune per Guglionesi”, Riccardo Vaccaro e Giovanni Ciccarone, hanno notificato all’Amministrazione comunale un atto formale di diffida e messa in mora, contestando la risposta ritenuta “manifestamente incompleta ed evasiva” a una richiesta di accesso agli atti presentata l’11 settembre 2025. L’istanza mirava a ottenere informazioni e documentazione dettagliata sul procedimento amministrativo relativo al recupero delle eccedenze sulle indennità di funzione erogate agli amministratori comunali negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. La richiesta si fonda sul diritto di controllo e indirizzo politico-amministrativo riconosciuto dall’art. 43, comma 2, del TUEL e dall’art. 24 del Regolamento consiliare.

La risposta del sindaco, protocollata il 08 ottobre 2025 (prot. n. 12819), si è limitata a comunicare l’esistenza di un “indirizzo” al Responsabile di Settore per la conclusione del procedimento, senza fornire alcuna delle informazioni richieste in merito alla sospensione del procedimento, ai provvedimenti adottati e all’eventuale esercizio del potere sostitutivo previsto dalla Legge n. 241/1990. Secondo i consiglieri Vaccaro e Ciccarone, tale risposta costituisce un diniego parziale o totale che viola i principi di legalità e trasparenza. Per questo motivo, hanno intimato all’Amministrazione di fornire un riscontro “immediato e pieno” entro sette giorni dal ricevimento della diffida. In caso di mancata risposta, i consiglieri annunciano l’intenzione di procedere con ricorso al Tar, esposto alla Corte dei Conti per valutare un possibile danno erariale, incluso il costo di eventuali contenziosi, ed esposto al Prefetto per la violazione dei principi di buon andamento e per l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo.

Il gruppo “Progetto Comune per Guglionesi” ribadisce la necessità di garantire trasparenza e legalità nell’azione amministrativa, soprattutto in materia di gestione delle risorse pubbliche.