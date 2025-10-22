Infiltrazioni: chiude l’ufficio postale a Palata

PALATA. Poste Italiane comunica di aver disposto l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Palata per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti.

Tale misura è stata imposta a causa delle ingenti infiltrazioni provenienti dal piano superiore, dove sono in corso lavori, che hanno provocato danni tali da non garantire l’agibilità.

L’Azienda si è già attivata informando il proprietario dell’immobile interessato della situazione al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura dell’ufficio postale nel più breve tempo possibile.

Intanto, per garantire la continuità dei servizi, Poste Italiane ha attivato a partire da oggi, mercoledì 22 ottobre, uno sportello temporaneo presso l’ufficio postale di Montecilfone, interamente dedicato alla clientela di Palata.

La postazione, disponibile secondo i consueti orari della sede di Palata (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45), è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Tale misura temporanea sarà operativa fino a nuova comunicazione.

Si ricorda che sede di Montecilfone è dotata di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

L’Azienda ricorda che nelle vicinanze è operativo anche l’ufficio postale di Tavenna, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 (il sabato dalle 8.20 alle 12.45).