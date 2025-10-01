Innovazione e professionalità in Chirurgia col dottor Valerio Caracino

TERMOLI. È iniziata oggi, 1° ottobre, una nuova fase per la Chirurgia Generale del presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli. A guidare l’unità operativa complessa arriva il dottor Valerio Caracino, 52 anni, proveniente dall’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara, dove ha maturato una lunga esperienza nella Chirurgia Generale d’Urgenza, con particolare competenza negli interventi robotici e mininvasivi, settori sempre più centrali nella moderna programmazione chirurgica.

La nomina è giunta al termine di un concorso pubblico bandito dall’Asrem, che ha visto Caracino classificarsi al primo posto davanti ai colleghi Massimo Ippoliti e Maurizio Mastrorilli. Nel suo curriculum figurano oltre dieci anni di attività come dirigente medico di I livello, durante i quali ha affrontato quotidianamente urgenze, emergenze e procedure innovative.

Le parole di benvenuto della direzione sanitaria

Durante la conferenza stampa di presentazione, seguita in diretta Facebook da Termoline, svoltasi nell’aula Morgagni del San Timoteo, il direttore sanitario del presidio, Pierpaolo Oriente, ha espresso soddisfazione:

«Diamo il benvenuto al dottor Caracino. Siamo orgogliosi di averlo nella nostra dotazione organica. Il suo vissuto professionale e la sua importante casistica operatoria rappresentano un valore aggiunto. Ringrazio la direzione generale per essersi adoperata affinché anche noi potessimo avere un direttore di struttura complessa in Chirurgia Generale. Il nostro obiettivo sarà quello di creare le condizioni ideali affinché il nuovo primario possa esprimere al meglio le sue capacità e la sua esperienza».

Anche Nicola Rocchia, direttore sanitario facente funzione, ha sottolineato l’importanza della nomina:

«Sono davvero contento che il dottor Caracino abbia accettato questo incarico, che non sarà semplice ma molto impegnativo. Da tempo sentivamo la mancanza di una guida stabile in Chirurgia. Dirigendo un reparto di Medicina, ogni giorno abbiamo bisogno di un supporto chirurgico adeguato: questa lacuna oggi viene finalmente colmata e sono certo che, con la sua presenza, potremo affrontare al meglio tante situazioni complesse».

L’intervento del direttore generale Asrem

Il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, ha inquadrato la nomina in una strategia più ampia:

«Questo è uno degli ultimi tasselli del quadro che abbiamo ridisegnato insieme alla Regione, alla struttura commissariale e al Dipartimento della Salute. Con il dottor Caracino daremo ulteriore slancio al San Timoteo. La sua casistica operatoria è di tutto rispetto, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia robotica, che rappresenta oggi una frontiera fondamentale dell’innovazione sanitaria. L’inserimento del dottor Caracino si integra perfettamente nella squadra del San Timoteo e dell’Asrem, che sta lavorando per migliorare costantemente qualità e sicurezza delle cure».

Di Santo ha poi annunciato ulteriori novità per la struttura termolese: «Da oggi è attivo anche un servizio di nutrizione clinica e stiamo installando la nuova risonanza magnetica trasportabile, che sarà pienamente operativa entro il 31 dicembre. Si tratta di un passo importante nel percorso del Pnrr sulla missione 6 dedicata alle grandi attrezzature. Ci saranno ancora criticità da affrontare, come le liste d’attesa, ma i nuovi strumenti ci permetteranno di fare un salto di qualità».

Caracino: «Tecnologia e lavoro di squadra al servizio dei pazienti»

Emozionato ma determinato, il nuovo primario ha preso la parola per delineare la sua visione:

«Ringrazio tutti per la fiducia. Sono consapevole delle criticità, ma affronto questo incarico con ottimismo. Oggi la tecnologia è un cardine della nostra disciplina: già da subito, nel blocco operatorio del San Timoteo, sarà disponibile una colonna laparoscopica con ricostruzione 3D, uno degli strumenti più avanzati sul mercato. Questo ci consentirà di eseguire interventi secondo standard internazionali di altissimo livello.

Tuttavia, la tecnologia da sola non basta: sono le persone a fare la differenza. Ho trovato nel reparto giovani motivati, con grande voglia di crescere. Il ruolo di un direttore non è solo quello di guidare, ma anche di costruire un patrimonio per l’azienda, formando professionisti che sappiano operare tutti allo stesso livello. L’obiettivo deve essere rendere l’intervento chirurgico un bene dell’intera struttura, non del singolo».

Caracino ha poi annunciato la sua recente elezione nel direttivo nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE):

«Questa posizione ci permetterà di creare una rete di rapporti con altre strutture italiane. Non ha più senso lavorare chiusi in un singolo reparto: bisogna pensare a una rete sanitaria che metta al centro il paziente, garantendo ovunque il miglior trattamento possibile. È questo il mio impegno principale».

Un nuovo inizio per il San Timoteo

Con l’arrivo del dottor Caracino, il San Timoteo di Termoli compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria offerta chirurgica. Dopo mesi di attesa e carenze nelle figure apicali, la nomina segna l’avvio di un nuovo corso, che punta su innovazione, organizzazione e qualità delle cure.

L’investitura del nuovo primario assume un significato particolare in un momento delicato per la sanità molisana, spesso al centro del dibattito pubblico. La presenza di un chirurgo con solide competenze in chirurgia mininvasiva e robotica alimenta le speranze di un salto di qualità, tanto sul fronte clinico quanto su quello organizzativo.

Il futuro della Chirurgia Generale al San Timoteo si gioca dunque sull’equilibrio tra tecnologia all’avanguardia e valorizzazione delle risorse umane. Una sfida complessa ma cruciale, che da oggi ha un nuovo protagonista.

Emanuele Bracone