Investire sui più piccoli: Campomarino ottiene il finanziamento per la scuola “Agazzi”

CAMPOMARINO. L’Amministrazione comunale di Campomarino, guidata dal Sindaco Norante, comunica che la Regione Molise ha approvato il finanziamento per l’intervento di “Riqualificazione degli arredi nelle Scuole dell’infanzia Statali”, destinato al plesso scolastico “Agazzi” sito in via Abruzzi.

L’importo complessivo dell’intervento è di 36.000,00 euro, di cui 30.000 euro finanziati dalla Regione Molise e 6.000 euro cofinanziati dal Comune di Campomarino.

L’intervento mira principalmente a:

Riqualificare gli spazi esistenti in un’ottica ludico-ricreativa, rendendoli più accoglienti, stimolanti e funzionali per i bambini;

Garantire la massima sicurezza e fruibilità degli ambienti, attraverso l'utilizzo di materiali idonei e soluzioni inclusive.

Le nuove attrezzature previste comprendono una varietà di elementi pensati per sostenere lo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale dei più piccoli:

scivoli combinati con altalene

pannelli gioco tematici

giostrine

tappeti a tema “pianeti”

pannelli per il pre-grafismo

tavoli modulari

costruzioni

sedie impilabili

pavimentazione in blocchi morbidi

Queste dotazioni, selezionate con cura, permetteranno una vasta gamma di attività educative e ludiche, promuovendo l’inclusione di bambini con differenti abilità, la socializzazione, la cooperazione, l’immaginazione e la creatività.

“Investire sui più piccoli significa investire sul futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Norante – questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti per garantire ai bambini un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo, dove poter crescere e apprendere giocando.”

L’Amministrazione comunale ringrazia la Regione Molise per l’attenzione mostrata verso il territorio e rinnova il proprio impegno a favore della scuola e delle famiglie di Campomarino.