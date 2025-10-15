La bandiera della Podistica Montenero sul feretro di Lucio D’Ascenzo, l’ultimo saluto al 50enne

MONTENERO DI BISACCIA. Lucio D’Ascenzo, presidente della Podistica Montenero, è stato salutato con profonda commozione nella chiesa di San Matteo Apostolo. La comunità, le associazioni e i suoi cari si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo addio.

Oggi, dalle 17, Montenero di Bisaccia ha vissuto uno dei suoi momenti più dolorosi: l’ultimo saluto a Lucio D’Ascenzo, 50 anni, scomparso improvvisamente durante un’immersione al largo di Petacciato. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di San Matteo Apostolo, gremita di amici, conoscenti, rappresentanti delle associazioni locali e cittadini profondamente colpiti dalla tragedia.



Figura centrale della vita sportiva montenerese, D’Ascenzo era presidente della Podistica Montenero, società sportiva che ha voluto rendergli omaggio con un gesto simbolico e toccante: la bandiera del gruppo è stata adagiata sulla bara, mentre i tesserati hanno partecipato indossando la divisa sociale, in segno di riconoscenza verso chi ha dedicato anni di impegno e passione alla promozione dello sport e della coesione comunitaria.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia, ma nell’intera comunità. Lucio lascia la moglie Roberta, le figlie Greta e Gaia, e la suocera Antonietta, circondati oggi da un abbraccio collettivo che ha unito dolore e gratitudine.



L’incidente è avvenuto ieri alle 13.30, durante un’immersione ricreativa. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Lucio non c’è stato nulla da fare. La notizia ha rapidamente scosso Montenero, dove era conosciuto per la sua generosità, il carattere solare e l’impegno civico.

La cerimonia si è svolta in un clima di silenzio rispettoso e partecipato, con momenti di raccoglimento e parole di conforto rivolte alla famiglia. Non è stato proclamato lutto cittadino, ma la partecipazione spontanea e sentita ha reso evidente quanto Lucio fosse amato e stimato.