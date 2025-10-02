La centrale Alpiq pronta alla transizione energetica

SAN SEVERO. Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno erano i risultati attesi dall’upgrade realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo. I primi test operativi hanno già dimostrato prestazioni ancora migliori rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’intervento, della durata in linea con quanto concordato con il cliente e che ha riguardato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, ha garantito inoltre maggiore flessibilità operativa. L’impianto potrà utilizzare fino al 25% di idrogeno, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia.Attiva dal 2011, con una potenza di circa 400 MW e capace di fornire energia elettrica a quasi 1 milione di abitazioni, la centrale di San Severo è uno degli impianti a ciclo combinato più moderni del Sud Italia. Produce energia elettrica e, allo stesso tempo, fornisce servizi fondamentali di stabilizzazione della rete.

Grazie al recente upgrade, l’impianto rafforza il proprio ruolo di asset flessibile e altamente efficiente a supporto della sicurezza elettrica nazionale e della transizione energetica.“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la flessibilità del sistema elettrico italiano – ha dichiarato Massimiliano Bignami, Country Manager Italy di Alpiq. – L’upgrade rafforza il ruolo strategico della centrale di San Severo, già qualificata nel mercato della capacità, contribuendo alla stabilità della rete e all’integrazione delle fonti rinnovabili”.

“Siamo grati ad Alpiq per la fiducia dimostrata affidandoci questo importante intervento – ha sottolineato Reto Furrer, Executive Vice President Thermal Service di Ansaldo Energia.

Come Original Equipment Manufacturer dei principali componenti, Ansaldo Energia ha messo a disposizione la propria esperienza e le migliori tecnologie per rendere l’impianto pronto a far fronte alle sfide della transizione e di un mercato dell’energia in costante evoluzione”.