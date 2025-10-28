La cultura porta fondi alle pazienti oncologiche

TERMOLI. “Un libro per la Lilt”: cultura e solidarietà in piazza Monumento, raccolti oltre 1.700 euro per le pazienti oncologiche.

Termoli ha risposto con entusiasmo all’iniziativa “Un libro per la Lilt. Leggere fa bene, donare ancora di più”, promossa lo scorso fine settimana in piazza Monumento dalla sezione provinciale della Lilt Campobasso.

Nata dall’esperienza del gruppo di libroterapia, l’iniziativa ha unito cultura e solidarietà in un abbraccio collettivo che ha coinvolto cittadini, volontari e curiosi. La formula semplice ma efficace – donare libri e riceverne in cambio un pacchetto a offerta libera – ha generato una partecipazione calorosa, con momenti di condivisione, sorprese e confezioni preparate con cura dalle volontarie.

Il ricavato ha superato i 1.700 euro e sarà interamente destinato all’acquisto di nuove parrucche e turbanti da offrire gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne faranno richiesta. “Abbiamo respirato una bella energia in questi due giorni – ha commentato la psicoterapeuta Marianna D’Aulerio, coordinatrice del gruppo di libroterapia – una sintonia perfetta e una risposta che ci incoraggia a guardare avanti. Nel volontariato ognuno può trovare il proprio posto, partendo da ciò che sa fare, in grandi e piccoli gesti”.

Soddisfazione e commozione anche da parte della presidente Lilt Campobasso, dottoressa Carmela Franchella: “Non solo per il risultato economico, ma per l’entusiasmo che si è generato attorno alla Lilt. La passione, l’impegno e la delicatezza con cui il gruppo ha portato avanti l’iniziativa sono un esempio straordinario di come la cultura e la solidarietà possano camminare insieme”. L’iniziativa ha centrato l’obiettivo: rimettere in circolo libri nuovi e usati, offrendo loro una nuova famiglia e, soprattutto, un sostegno concreto alle donne che affrontano la malattia con coraggio e dignità.

EB