La Festa dei Nonni: presenza e affetto insostituibili

TERMOLI. Il 2 ottobre, giorno dedicato alla Festa dei Nonni, non è soltanto un’occasione celebrativa ma un momento per riflettere sul valore profondo del legame tra nonni e nipoti, un rapporto che non si fonda solo sul sangue ma su presenza, amore e dedizione autentica.

La figura del nonno è sacra perché porta con sé la ricchezza dell’esperienza e la saggezza che nasce dal tempo vissuto, custodi di storie familiari e portatori di un bagaglio di conoscenze che nessun libro potrà mai trasmettere con la stessa intensità ma ciò che li rende davvero speciali è la capacità di donare amore incondizionato, fatto di piccoli gesti, di parole semplici e di abbracci che restano scolpiti nel cuore.

Essere nonni non basta, occorre esserci, con la propria presenza viva e partecipe, perché un nipote non si affeziona a un nonno solo perché la vita glielo ha messo accanto ma perché percepisce quel filo invisibile d’amore che li lega, un amore che diventa la base su cui crescere come uomini e donne equilibrati, capaci di affrontare la vita con radici solide e uno sguardo sereno verso il futuro.

In un momento di fragilità di un genitore, spesso è proprio il nonno a rappresentare il porto sicuro, il punto fermo a cui un nipote sa di potersi affidare sempre, una presenza discreta ma costante che infonde sicurezza e fiducia.

Il rapporto, però, non è a senso unico ed anche i nipoti hanno un compito.

Non basta una visita di cortesia o una telefonata fatta di fretta, i nonni meritano tempo vero, ascolto e condivisione, perché la vita scorre e non possono accompagnarci per sempre. È quindi fondamentale coltivare il legame, custodire ricordi e dare importanza al presente che ancora ci regalano.

Nonna Barbara racconta che la nascita del suo nipotino Francesco le ha riempito la vita e che ogni suo sorriso è per lei come una carezza sul cuore, un’emozione che le ricorda ogni giorno quanto sia importante rispettare e onorare tutti i nonni, veri pilastri di amore e presenza.

Nonna Maria Grazia invece riconosce la gioia immensa che nasce dalle piccole cose, dal vedere la felicità riflessa negli occhi dei suoi nipoti anche solo preparando insieme una torta o passeggiando al parco, momenti semplici che diventano preziosi e che per lei rappresentano la vera ricchezza della vita, ricordando quanto sia fondamentale apprezzare i nipoti sempre e tenerli vicino. Nonna AnnaMaria si definisce invece “nonna a distanza” perché le sue nipotine vivono all’estero e, se da una parte questa condizione porta con sé un velo di malinconia, dall’altra le ha insegnato che non è la quantità del tempo a contare ma la qualità: ogni incontro è un dono e l’amore riesce a superare i chilometri, anzi a volte la lontananza rafforza i rapporti perché genera la voglia di ritrovarsi e rende ogni abbraccio ancora più intenso e indimenticabile.

Infine ci sono le parole di Vittorio che si rivolge alla nonna come ad una vecchia amica e con cui si sente libero di scherzare e giocare con ironia, senza mai perdere il rispetto e la tenerezza, a dimostrazione che i legami tra nonni e nipoti possono assumere forme diverse e che ognuno è unico e speciale proprio per la sua irripetibile autenticità.

La Festa dei Nonni è dunque non solo un ringraziamento ma un invito a vivere con consapevolezza la bellezza di un rapporto unico fatto di amore reciproco, di complicità e di tempo condiviso, perché i nonni sono davvero un tesoro che merita di essere celebrato ogni giorno è perché anche i nipoti sono creature e doni irripetibili della vita, che nessun nonno dovrebbe mai smettere di custodire con attenzione e tenerezza.

Angelica Silvestri