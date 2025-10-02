La giornata internazionale della non violenza per la Casa dei Diritti

TERMOLI. Il 2 ottobre, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita dall’ONU nel 2007. È una data che non è stata scelta per caso: coincide con l’anniversario della nascita di Mahatma Gandhi, simbolo della forza del dialogo e della lotta pacifica.

Gandhi ci ha lasciato un’eredità essenziale, ossia la dimostrazione che si può cambiare la storia senza ricorrere alla violenza, usando la perseveranza, la convinzione e il coraggio, e credendo che la giustizia possa affermarsi anche senza armi.

Quando sentiamo l’espressione “non violenza” pensiamo semplicemente all’assenza di conflitti e di guerra. In realtà, il significato è molto più profondo: non è solo “non aggredire” o “non picchiare”, ma è una scelta di vita che implica il rifiuto dell’odio e l’impegno a trasformare i conflitti attraverso il rispetto, la giustizia e il dialogo.

Gandhi stesso lo spiegava con chiarezza: “La non violenza è forza, non debolezza. È il coraggio di resistere senza distruggere, di difendere la dignità senza annientare l’altro”.

In una società come la nostra, segnata da moltissime tensioni, disuguaglianze e conflitti che spesso degenerano, la non violenza diventa un invito a cambiare prospettiva, a guardare la realtà con nuovi occhi. Questo significa frenare l’impulso alla rabbia, scegliere le parole con cura, chiedere scusa, ascoltare chi ha paura e riconoscere il valore dell’altro, anche quando non la pensa come noi.

È un modo di vivere che parte dal quotidiano: dalla tolleranza e condivisione a scuola, dal rispetto in famiglia, dall’ascolto nei luoghi di lavoro, fino ad arrivare alla politica e alle relazioni internazionali.

Questa giornata ci ricorda che la pace non è un traguardo già conquistato, ma deve essere un cammino da costruire ogni giorno. Non servono grandi gesti per praticarla: basta un atteggiamento diverso, un passo, la decisione di non rispondere all’odio con altro odio.

La non violenza, infatti, è una responsabilità che riguarda tutti: non solo le istituzioni, non solo i leader, ma ciascuno di noi può fare la differenza.

Per la Casa dei Diritti, quella del 2 ottobre è una data di responsabilità: ricordare che i diritti non vengono difesi solo con atti grandiosi, ma quotidianamente. In famiglia, in classe, nel quartiere, nei social: ogni parola può essere scelta come seme di pace.

Il 2 ottobre non è una semplice ricorrenza, ma un’occasione per domandarsi:

“Come posso essere un costruttore di pace nella mia vita quotidiana?”

Forse iniziando ad applicare piccoli gesti di gentilezza, scegliendo di ascoltare senza giudicare e avendo il coraggio di disinnescare un conflitto anziché alimentarlo.

In fondo, la non violenza non è un’utopia, ma un orizzonte possibile, che si avvicina ogni volta che qualcuno la mette in pratica. È la dimostrazione che la vera forza non sta nell’usare le armi, ma nasce dalla dignità condivisa e dal rispetto.

La Casa dei Diritti, partecipando all’importanza di questo evento, crede che la non violenza possa essere praticata come strada comune, se sappiamo coltivarla insieme, ed è questo il messaggio che vuole lanciare.