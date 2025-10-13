La Giunta “rivede” il piano di attività: sicurezza, riordino urbanistico e la valorizzazione dei trabucchi

TERMOLI. La Giunta Balice ha approvato all’unanimità, nella seduta dell’8 ottobre 2025, il secondo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, uno degli strumenti centrali di programmazione e trasparenza dell’ente.

Un piano unico per coordinare programmazione e trasparenza

Il Piao, introdotto dal Decreto Reclutamento (DL 80/2021) e disciplinato dal DPR 81/2022 e dal DM 132/2022, nasce con l’obiettivo di riunire in un unico documento i principali piani di programmazione della Pubblica Amministrazione, favorendo coordinamento e semplificazione.

Nel caso del Comune di Termoli, il documento assorbe piani come quello dei fabbisogni del personale, della performance, del lavoro agile, della prevenzione della corruzione e delle azioni positive per le pari opportunità.

L’aggiornamento approvato segue la prima versione varata a marzo e il primo aggiornamento di giugno, e tiene conto delle modifiche organizzative introdotte con la delibera n. 99 del 17 aprile 2025.

Gli obiettivi strategici della nuova versione

Il nuovo PIAO individua una serie di obiettivi di performance organizzativa considerati strategici per l’amministrazione. Tra questi spiccano:

Sicurezza urbana durante gli eventi – Un obiettivo trasversale che coinvolge più settori (lavori pubblici, ambiente, polizia locale, cultura e turismo) per strutturare e gestire tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza cittadina in occasione di eventi e manifestazioni fino al 31 dicembre 2025. Aggiornamento dell’inventario comunale e del bilancio patrimoniale, secondo i nuovi criteri di rappresentazione economico-finanziaria previsti dalla normativa sull’Accrual accounting. Riordino e codificazione delle trasformazioni urbanistiche, un progetto volto a migliorare la pianificazione territoriale e la leggibilità delle modifiche urbanistiche avvenute nel tempo. Nuova strategia PR FESR-FSE 2021-2027, finalizzata alla piena partecipazione del Comune ai programmi europei per l’inclusione sociale e lo sviluppo digitale.

A questi si aggiunge la variazione di un obiettivo individuale proposta dal dirigente dell’Avvocatura comunale, Ulisse Fabbricatore, che ha sostituito la procedura per la variante generale al piano spiaggia con l’attivazione del Piano Comunale dei Trabucchi, un documento destinato a valorizzare e regolamentare uno dei simboli identitari del litorale termolese.

Si tratta di uno strumento essenziale per assicurare efficienza, chiarezza e responsabilità nella gestione amministrativa”, ponendo l’accento sulla necessità di una programmazione coordinata tra settori e di una valutazione oggettiva delle performance.

