«La medicina è vocazione, grazie al personale sanitario di Termoli e Larino»

TERMOLI. Dalla famiglia Di Stefano e Di Vincenzo, il sincero e profondo ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario del reparto Ortopedia dell’Ospedale Territoriale “San Timoteo” di Termoli e dell’Ospedale Territoriale “G. Vietri” di Larino.

«L’umanità. Questa è la distinzione che c’è tra un “Medico” e un “Grande Medico”! Non bastano gli studi accademici se non sono accompagnati da passione, empatia, amore e soprattutto immensa umanità verso il prossimo.

Queste qualità appartengono ai medici, in primis il dottor Giuseppe Gagliardi, primario di Ortopedia, e a tutto il personale infermieristico dell’Ospedale Territoriale “San Timoteo” di Termoli, unitamente all’intera equipe medica diretta dal dottor Giovanni Emilio Giorgetta, direttore dell’Asrem di Termoli e Larino.

All’interno di questa squadra spiccano il dottor Claudio Lomma, unità degenza infermieristica, il dottor Nicola Mascilongo, riabilitazione e il dottor Domenico Brunetti, responsabile del personale infermieristico e referente ex art. 26.

In particolare, va rivolto un plauso a tutto il personale sanitario che opera presso l’Ospedale Territoriale “G. Vietri” c/o Udi e Riabilitazione di Larino. Essi non sono soltanto professionisti stimati, ma donne e uomini vicini ai pazienti e alle loro famiglie con discrezione e sensibilità.

Questa esperienza è stata vissuta personalmente a seguito di un evento accaduto a una persona a me molto cara. A causa di una caduta accidentale di mia madre Ada Di Vincenzo, ansia e speranza si alternavano senza tregua.

Alla fine, oltre all’ottimo recupero e impeccabile riabilitazione, è rimasta in tutti noi la consapevolezza di aver incontrato una squadra di medici e personale sanitario che non si sono limitati a curare, ma si sono presi cura di mia madre.

Tutti assieme hanno dimostrato che la medicina non è solo mestiere, ma vocazione!

Pertanto, in questi giorni in cui si parla molto spesso di sanità con toni critici, è giusto ringraziare tutto il personale sanitario dei rispettivi Ospedali Territoriali di Termoli e di Larino, che restituiscono una incommensurabile dignità a questa professione.

Grazie a tutti loro per la professionalità, per l’infinita umanità e per il grande cuore che mettono nel loro lavoro quotidiano al “San Timoteo” di Termoli e al “G. Vietri” di Larino.

Con immenso ringraziamento della famiglia Di Stefano e Di Vincenzo»