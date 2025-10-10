La mente invisibile: studenti a confronto col dottor Malinconico

TERMOLI. Si è tenuto questa mattina, presso l’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli, un importante service organizzato dal Lions Club Termoli Tifernus dal titolo “La mente invisibile – Comprendere le malattie mentali”.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di studenti e docenti, ha avuto come relatore il dottor Angelo Malinconico, che ha approfondito con grande sensibilità e chiarezza le dinamiche legate alle patologie mentali e ai nuovi disagi che oggi colpiscono in modo sempre più diffuso le giovani generazioni.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della dirigente scolastica prof.ssa Concetta Cimmino e del presidente del Lions Club Termoli Tifernus, dott. Ilio Giordano, che hanno sottolineato l’importanza di momenti di confronto e riflessione su temi che spesso restano invisibili, ma che incidono profondamente sulla vita quotidiana dei ragazzi.

Il dott. Malinconico ha evidenziato come i disturbi mentali stiano assumendo forme sempre più complesse tra i giovani, complice anche l’uso eccessivo dei social, l’isolamento digitale, la pressione del successo e l’insicurezza del futuro. Ansia, depressione, disturbi dell’identità e dipendenze comportamentali rappresentano oggi una nuova emergenza sociale, che richiede ascolto, empatia e interventi precoci.

Il messaggio lanciato durante l’incontro è chiaro: parlare di salute mentale non è un tabù, ma un atto di responsabilità collettiva. Iniziative come questa dimostrano come la collaborazione tra scuole e associazioni possa diventare un potente strumento di prevenzione e consapevolezza.

“Adolescenza: patologia o no?” di Angelo Malinconico (psichiatra, criminologo e psicologo analista, docente di Psicodinamica all’Unimol) esplora il tema del disagio adolescenziale, interrogandosi se debba essere considerato una malattia o una fase evolutiva complessa ma normale.

Sintesi dei contenuti principali:

può rappresentare un’opportunità di crescita, rinnovamento e consapevolezza. È fondamentale distinguere tra (transitoria, evolutiva) e (stabile, disadattiva). Regolazione affettiva e attaccamento: la qualità dell’attaccamento infantile incide sulla capacità di regolare le emozioni. Modelli insicuri e alessitimia (incapacità di riconoscere e descrivere le proprie emozioni) sono fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi psicologici in adolescenza.

Per ciascuno vengono descritti sintomi, differenze tra forme normali e patologiche, e strategie d’intervento.

riconoscere i primi segnali di disagio, superare i pregiudizi verso la salute mentale, e rivolgersi ai servizi appropriati (neuropsichiatria infantile, centri di salute mentale, consultori). Messaggio finale: vivere con curiosità, consapevolezza e responsabilità verso la propria esistenza, e ricordare — come cita Emile Chartier — che “nulla è più pericoloso di un’idea quando è l’unica che si ha.”

Michele Trombetta