La minoranza sulla dialisi al Vietri: «Rassicurazioni concrete dall’Asrem»

LARINO. Faiella e Di Maria intervengono sulla sospensione del servizio Dialisi alla Casa della Salute “Vietri”.

In seguito alle preoccupanti notizie circolate nei giorni scorsi circa la sospensione del servizio di Dialisi presso la Casa della Salute “Giuseppe Vietri” di Larino, i consiglieri di minoranza Salvatore Faiella e Vito Di Maria si sono prontamente attivati presso la Regione Molise per ottenere chiarimenti ufficiali e rassicurazioni sul futuro dell’attività.

Dal confronto con i referenti regionali è emerso che la sospensione sarà temporanea e dettata da esigenze organizzative e strutturali. In particolare, si attende l’arrivo di una nuova nefrologa, figura essenziale per garantire la continuità e la qualità del servizio. Contestualmente, grazie ai fondi del Pnrr, è in corso una ristrutturazione degli ambienti dedicati alla Dialisi, con l’obiettivo di migliorare il comfort e l’accoglienza per i pazienti e le loro famiglie, ponendo al centro la dignità e il benessere della persona.

Pur consapevoli dei disagi arrecati agli utenti e ai loro accompagnatori, i consiglieri Faiella e Di Maria sottolineano come l’interruzione si sia resa necessaria per consentire l’adeguamento degli spazi e la sostituzione dello specialista, in un’ottica di potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale.

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni concrete – dichiarano i consiglieri – circa la ripresa del servizio in tempi brevi e l’impegno della Giunta regionale nel garantire una sanità più vicina ai bisogni dei cittadini. È fondamentale rinnovare la fiducia nelle istituzioni, che hanno saputo cogliere l’occasione dell’interruzione per avviare interventi urgenti e non più rinviabili».

La Casa della Salute “Vietri” resta un presidio strategico per il territorio frentano, e il ripristino del servizio Dialisi rappresenta una priorità condivisa da tutte le forze politiche e dalla comunità locale.

